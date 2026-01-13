Live voetbal

Derksen over Robin Roefs: 'PSV, Feyenoord en Ajax moeten zich de ogen uit de kop schamen!'

Johan Derksen Vandaag Inside
Foto: © Talpa
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
13 januari 2026, 05:55

Johan Derksen vindt dat de gehele traditionele top drie van Nederland afgelopen zomer heeft zitten slapen op de transfermarkt. Volgens De Snor beschikken Feyenoord, Ajax en PSV allemaal over een matige keeper, terwijl Robin Roefs ‘gewoon’ was op te pikken bij NEC. Ondertussen maakt de 22-jarige dit seizoen enorme indruk bij Sunderland.

In Groeten uit Grolloo laat Derksen zich voor de zoveelste keer uit over Roefs. De hoofdrolspeler van Vandaag Inside heeft al vaker aangegeven dat het een grove fout is dat Feyenoord, Ajax en PSV geen zaken hebben gedaan met de doelman, die afgelopen zomer nog onder contract stond bij NEC. Ajax zou zelfs concrete interesse hebben gehad in Roefs, maar pakte uiteindelijk niet door. Sunderland deed dat wel en heeft op dit moment héél veel plezier aan de Brabander. Afgelopen weekend wist Roefs zich opnieuw te onderscheiden door drie penalty’s te stoppen.

Artikel gaat verder onder video

“Feyenoord, PSV en Ajax moeten zich de ogen uit de kop schamen”, steekt Derksen van wal. “Ik heb Sunderland gezien en daar speelt keeper Roefs. Dat is de ster van het Engelse voetbal. Dat is een geweldige keeper, maar dat bleek bij NEC al”, vervolgt de ex-voetballer van onder meer SC Veendam.

“De topclubs van Nederland hebben nú allemaal een heel middelmatige keeper. Roefs liep bij NEC, maar niemand heeft overwogen om hem te nemen”, besluit Derksen. Sunderland pikte de doelman uit Heeswijk-Dinther uiteindelijk voor een bedrag van minstens 10,5 miljoen euro op bij NEC. Volgens onderzoeksinstituut CIES is de marktwaarde van Roefs inmiddels enorm gestegen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
2.977 Reacties
903 Dagen lid
13.566 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Maar als we eerlijk zijn heeft hij (toch wel) gelijk. Hij speelde bij NEC ook al stabiel en goed.

Neesje
1.721 Reacties
1.204 Dagen lid
8.864 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tis toch niet gezegd dat hij dit bij Ajax ook zou presteren .

Neesje
1.721 Reacties
1.204 Dagen lid
8.864 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Achteraf is mooi wonen Johan .

Willemklein1950
211 Reacties
684 Dagen lid
1.147 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

JD heeft hierin m.i. ongelijk, reden, Roefs bewijst wekelijks dat hij moeiteloos meedraait in de Pl. Dus, hogere stap ED was niet nodig. Zou zomaar top PL kunnen eindigen. Ook voor Oranje een goeie optie, kortom Nederland heeft in ieder geval geen keepersprobleem. Mvg Willem Klein

Robin Roefs

Robin Roefs
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 22 jaar (17 jan. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
21
0
2024/2025
NEC
33
0
2023/2024
NEC
5
0
2022/2023
NEC
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

