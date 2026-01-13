Johan Derksen vindt dat de gehele traditionele top drie van Nederland afgelopen zomer heeft zitten slapen op de transfermarkt. Volgens De Snor beschikken Feyenoord, Ajax en PSV allemaal over een matige keeper, terwijl Robin Roefs ‘gewoon’ was op te pikken bij NEC. Ondertussen maakt de 22-jarige dit seizoen enorme indruk bij Sunderland.
In Groeten uit Grolloo laat Derksen zich voor de zoveelste keer uit over Roefs. De hoofdrolspeler van Vandaag Inside heeft al vaker aangegeven dat het een grove fout is dat Feyenoord, Ajax en PSV geen zaken hebben gedaan met de doelman, die afgelopen zomer nog onder contract stond bij NEC. Ajax zou zelfs concrete interesse hebben gehad in Roefs, maar pakte uiteindelijk niet door. Sunderland deed dat wel en heeft op dit moment héél veel plezier aan de Brabander. Afgelopen weekend wist Roefs zich opnieuw te onderscheiden door drie penalty’s te stoppen.
“Feyenoord, PSV en Ajax moeten zich de ogen uit de kop schamen”, steekt Derksen van wal. “Ik heb Sunderland gezien en daar speelt keeper Roefs. Dat is de ster van het Engelse voetbal. Dat is een geweldige keeper, maar dat bleek bij NEC al”, vervolgt de ex-voetballer van onder meer SC Veendam.
“De topclubs van Nederland hebben nú allemaal een heel middelmatige keeper. Roefs liep bij NEC, maar niemand heeft overwogen om hem te nemen”, besluit Derksen. Sunderland pikte de doelman uit Heeswijk-Dinther uiteindelijk voor een bedrag van minstens 10,5 miljoen euro op bij NEC. Volgens onderzoeksinstituut CIES is de marktwaarde van Roefs inmiddels enorm gestegen.
JD heeft hierin m.i. ongelijk, reden, Roefs bewijst wekelijks dat hij moeiteloos meedraait in de Pl. Dus, hogere stap ED was niet nodig. Zou zomaar top PL kunnen eindigen. Ook voor Oranje een goeie optie, kortom Nederland heeft in ieder geval geen keepersprobleem. Mvg Willem Klein
