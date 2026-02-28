Dillon Hoogewerf sluit een interlandcarrière bij Nigeria nadrukkelijk niet uit. De aanvaller van Vitesse, geboren in Nederland met een Nigeriaanse moeder, geeft in gesprek met Voetbal International toe dat een keuze voor de Super Eagles steeds serieuzer wordt. “De Nigeriaanse cultuur ligt mij beter”, zegt Hoogewerf openhartig. “De kans is groter om herinnerd te worden in Afrikaanse landen.”

De buitenspeler kwam in het verleden uit voor Nederlandse jeugdelftallen, maar kreeg op jonge leeftijd al de mogelijkheid om voor Nigeria te kiezen. “Toen ik zestien was, had ik die kans. Daarna kwam corona en zat ik bij de Nederlandse jeugdteams.” Dit seizoen is er opnieuw contact geweest vanuit Nigeria.

Bewuste overweging

Hoogewerf is meerdere keren in het land van zijn moeder geweest en voelt zich sterk verbonden met zijn Afrikaanse roots. “Het is het land van mijn moeder. Ik heb uitgesproken dat ik daar mensen wil helpen. Wij zijn bevoorrecht met wat we hebben. Als zij dezelfde kansen zouden krijgen als ik, zouden ze het gras helemaal opvreten om te slagen.”

De aanvaller ziet in Nigeria niet alleen sportieve kansen, maar ook een maatschappelijke rol. “Daar moet je niet te slordig mee omgaan”, doelt hij op de mogelijkheden die hij in Europa kreeg.

Voorwaarde: hogerop spelen

Een definitieve keuze is er nog niet, maar Hoogewerf weet wat er nodig is om in beeld te komen. “Om uit te komen voor Nigeria moet ik hogerop gaan spelen.” Daarmee koppelt hij zijn interlanddroom direct aan zijn sportieve ambities.

De voormalig jeugdspeler van Manchester United sprak eerder al uit komende zomer een stap te willen maken. Die transfer moet hem dichter bij zijn ultieme doel brengen, spelen op het hoogste niveau in Europa. Tegelijkertijd kan die stap ook de deur openen naar een interlandloopbaan bij Nigeria.

Voor Hoogewerf liggen er dus twee dromen op tafel, de Champions League én een plek bij de Super Eagles. De komende maanden moeten uitwijzen welke richting zijn carrière definitief opgaat.