Bondscoach Henk ten Cate kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd tussen Suriname en Bolivia. Het duel in de halve finale van de play-offs voor het WK van komende zomer wordt namelijk gespeeld op neutraal terrein in Mexico, en niet in de op hoogte gelegen Boliviaanse hoofdstad La Paz.

Onder leiding van Stanley Menzo greep Suriname in de reguliere kwalificatiereeks op de slotdag naast een rechtstreeks ticket voor het WK, dat komende zomer in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gespeeld. Het land is daarom veroordeeld tot de intercontinentale play-offs. In de halve eindstrijd wacht daarin op 27 maart een duel met Bolivia; wordt die horde genomen dat staat Natio in de finale tegen Irak.

Menzo kondigde na het mislopen van directe WK-plaatsing tot veler verrassing zijn afscheid aan. Medio december werd Ten Cate als zijn opvolger gepresenteerd. De oud-trainer van onder meer Ajax, NAC Breda en Vitesse én voormalig assistent van Frank Rijkaard bij FC Barcelona sprak voor hij de klus aanging onder meer met zijn voorganger Menzo, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Dat was een heel goed gesprek. Daarna wilde ik een duidelijk beeld krijgen van de mogelijkheden: ik wilde een sterke staf kunnen samenstellen. Dat is gelukt", aldus de bondscoach.

'Bogarde is een absolute autoriteit'

Op de bank wordt Ten Cate onder meer bijgestaan door voormalig Oranje-internationals Winston Bogarde en Jimmy Floyd Hasselbaink, die beiden ook Surinaamse roots hebben. "Ook de rest van de staf is, vind ik, van zeer hoog niveau", haast Ten Cate zich te zeggen. De bondscoach geeft vooral hoog op over de kwaliteiten van Bogarde: "Winston heeft zich ontwikkeld tot een geweldige specialist in het verdedigen. We kenden elkaar al, maar we hebben eerst een uitvoerig gesprek gehad over voetbal. Ik was zeer onder de indruk van zijn kennis en oog voor details. In mijn ogen is Winston een absolute autoriteit als het om het trainen en coachen van verdedigers gaat", zegt Ten Cate.

'Ik heb er echt vertrouwen in'

Bolivia is op papier de thuisspelende ploeg tegen Suriname. Ten Cate weet dat het Zuid-Amerikaanse land op eigen bodem nauwelijks te kloppen is: "Thuis zijn ze vrij sterk, daar hebben ze ook van bijvoorbeeld Brazilië gewonnen. Maar juist in uitwedstrijden winnen ze niet vaak." Dat heeft alles te maken met de hoogte waarop La Paz ligt. Het thuisvoordeel gaat tegen Natio echter geen factor zijn: "Gelukkig spelen we in Mexico op neutraal terrein - en niet op noemenswaardige hoogte. Ik heb er echt vertrouwen in. We kunnen inmiddels een heel aardig team op de been brengen, met jongens die in prima competities spelen. Dat geloof probeer ik er ook echt in te krijgen", aldus Ten Cate.