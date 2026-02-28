Live voetbal

Ten Cate gelooft in WK-kansen Suriname: 'Gelukkig niet op hoogte tegen Bolivia'

Henk ten Cate met op de achtergrond de vlag van Suriname
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
28 februari 2026, 07:25

Bondscoach Henk ten Cate kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd tussen Suriname en Bolivia. Het duel in de halve finale van de play-offs voor het WK van komende zomer wordt namelijk gespeeld op neutraal terrein in Mexico, en niet in de op hoogte gelegen Boliviaanse hoofdstad La Paz.

Onder leiding van Stanley Menzo greep Suriname in de reguliere kwalificatiereeks op de slotdag naast een rechtstreeks ticket voor het WK, dat komende zomer in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gespeeld. Het land is daarom veroordeeld tot de intercontinentale play-offs. In de halve eindstrijd wacht daarin op 27 maart een duel met Bolivia; wordt die horde genomen dat staat Natio in de finale tegen Irak.

Artikel gaat verder onder video

Menzo kondigde na het mislopen van directe WK-plaatsing tot veler verrassing zijn afscheid aan. Medio december werd Ten Cate als zijn opvolger gepresenteerd. De oud-trainer van onder meer Ajax, NAC Breda en Vitesse én voormalig assistent van Frank Rijkaard bij FC Barcelona sprak voor hij de klus aanging onder meer met zijn voorganger Menzo, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Dat was een heel goed gesprek. Daarna wilde ik een duidelijk beeld krijgen van de mogelijkheden: ik wilde een sterke staf kunnen samenstellen. Dat is gelukt", aldus de bondscoach.

'Bogarde is een absolute autoriteit'

Op de bank wordt Ten Cate onder meer bijgestaan door voormalig Oranje-internationals Winston Bogarde en Jimmy Floyd Hasselbaink, die beiden ook Surinaamse roots hebben. "Ook de rest van de staf is, vind ik, van zeer hoog niveau", haast Ten Cate zich te zeggen. De bondscoach geeft vooral hoog op over de kwaliteiten van Bogarde: "Winston heeft zich ontwikkeld tot een geweldige specialist in het verdedigen. We kenden elkaar al, maar we hebben eerst een uitvoerig gesprek gehad over voetbal. Ik was zeer onder de indruk van zijn kennis en oog voor details. In mijn ogen is Winston een absolute autoriteit als het om het trainen en coachen van verdedigers gaat", zegt Ten Cate.

'Ik heb er echt vertrouwen in'

Bolivia is op papier de thuisspelende ploeg tegen Suriname. Ten Cate weet dat het Zuid-Amerikaanse land op eigen bodem nauwelijks te kloppen is: "Thuis zijn ze vrij sterk, daar hebben ze ook van bijvoorbeeld Brazilië gewonnen. Maar juist in uitwedstrijden winnen ze niet vaak." Dat heeft alles te maken met de hoogte waarop La Paz ligt. Het thuisvoordeel gaat tegen Natio echter geen factor zijn: "Gelukkig spelen we in Mexico op neutraal terrein - en niet op noemenswaardige hoogte. Ik heb er echt vertrouwen in. We kunnen inmiddels een heel aardig team op de been brengen, met jongens die in prima competities spelen. Dat geloof probeer ik er ook echt in te krijgen", aldus Ten Cate.

➡️ Meer Suriname nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Crysencio Summerville

Is Oranje te laat? Suriname hoopvol op Crysencio Summerville

  • Gisteren, 08:59
  • Gisteren, 08:59
  • 3
Florian Jozefzoon

Florian Jozefzoon maakt afscheid als voetballer op unieke wijze bekend

  • do 26 februari, 20:01
  • 26 feb. 20:01
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Bolivia - Suriname

23:00
Wordt gespeeld op 26 mrt. 2026
Competitie: WK Kwalificatie Intercontinentale play-offs
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

H. ten Cate

H. ten Cate
Functie: Coach
Leeftijd: 71 jaar (9 dec. 1954)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws