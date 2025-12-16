Henk ten Cate hoopt als bondscoach van Suriname de beschikking te krijgen over drie grote namen, zo zegt hij bij Rondo op Ziggo Sport. De 71-jarige trainer denkt 'wel een aardig elftal' op de been te kunnen brengen als , Crysensio Summerville en erbij gaan komen.

Na het plotselinge vertrek van Stanley Menzo werd Ten Cate afgelopen zondag gepresenteerd als zijn opvolger. De ervaren coach staat voor de taak om Suriname naar de WK-eindronde te leiden. Daartoe neemt Natio het in maart volgend jaar in de halve finales van de intercontinentale play-offs op tegen Bolivia, wordt die horde genomen dan is Irak de tegenstander in de eindstrijd. Ten Cate maakt zich daarbij geen zorgen om een mogelijke sanctie van de FIFA.

Artikel gaat verder onder video

Ten Cate spreekt in Rondo van 'een goed elftal', maar hoopt dat zijn selectie nog wel wordt versterkt. "Hopelijk komen er nog drie jongens bij. We hopen op Danilho Doekhi en nog twee jongens uit de Premier League: Crysencio Summerville en Joël Piroe. Dan hebben we wel een aardig elftal, als we dat voor elkaar krijgen. We zijn ermee bezig."

Doekhi (Union Berlin) speelde in het verleden vijf keer voor Jong Oranje, maar is al ruim een jaar bezig om als A-international speelgerechtigd te worden voor Suriname. De 27-jarige verdediger uitte recent nog zijn frustraties over de FIFA, die maar geen goedkeuring wil verlenen. De 24-jarige Summerville (West Ham United) heeft op zijn beurt acht interlands voor Jong Oranje achter zijn naam en zat in augustus 2024 al eens bij de voorselectie van het 'grote' Oranje, maar van een daadwerkelijke oproep kwam het niet. Spits Piroe (26, Leeds United) was Nederlands jeugdinternational tot en met Oranje Onder-20.