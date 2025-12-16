Live voetbal

'Neefje Frank de Boer heeft geen trek om Kelvin de Lang op te volgen bij Ajax'

'Neefje Frank de Boer heeft geen trek om Kelvin de Lang op te volgen bij Ajax'
Ajax heeft in de zoektocht naar een opvolger voor hoofdscout Kelvin de Lang tevergeefs een lijntje uitgegooid naar Koen Veenstra, aldus De Telegraaf. Veenstra, een neefje van voormalig Ajax-speler én -trainer Frank de Boer, zou zijn huidige functie in de voetbalwereld niet willen opgeven voor een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA.

Eerder op de dinsdag maakte Ajax officieel bekend dat De Lang er per 1 januari mee ophoudt, nadat verschillende media daar al over berichtten. De hoodfscout vertrekt ondanks een contract dat doorloopt tot medio 2027 uit de hoofdstad. Volgens verschillende media doet hij dat onder meer uit onvrede over de samenwerking met technisch directeur Alex Kroes en zijn geringe stem in het aankoopbeleid. Zo zou de naderende komst van Takehiro Tomiyasu 'de druppel' zijn geweest die De Lang heeft doen besluiten om op te stappen.

Clubwatcher Mike Verweij (De Telegraaf) meldt op basis van 'bronnen binnen Ajax' dat de Amsterdammers ('vanaf het moment dat De Lang aangaf te twijfelen over zijn toekomst') tevergeefs een lijntje hebben uitgegooid naar Veenstra. "Het neefje van Frank de Boer was jarenlang en naar volle tevredenheid van iedereen in Alkmaar de hoofdscout van AZ, maar werkt inmiddels met zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez. De samenwerking daar met Ricardo Kishna bevalt hem zo goed dat Ajax geen optie voor hem is", schrijft Verweij.

