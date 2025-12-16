De blessure van blijkt 'mee te vallen'. De spits van FC Utrecht kan zodoende mogelijk tóch in actie komen voor Ivoorkust op het toernooi om de Afrika Cup.

De 31-jarige Haller beleefde zondag een vervelende invalbeurt in het uitduel bij NAC Breda. De spits kwam dik twintig minuten voor tijd als vervanger van Dani de Wit binnen de lijnen, maar moest de strijd nog geen kwartier later alweer staken vanwege een blessure. Gevreesd werd dat hij het toernooi om de Afrika Cup daardoor zou moeten laten schieten, maar er blijkt tóch een kans te zijn dat hij daar in actie kan komen.

Artikel gaat verder onder video

Verslaggever Jeroen Kapteijns (De Telegraaf) schrijft op X dat de blessure van Haller 'lijkt mee te vallen' en dat de spits 'naar verwachting alsnog zal kunnen instromen bij de nationale ploeg van Ivoorkust'. Haller was bij de vorige editie van de Afrika Cup, begin 2024, nog goud waard voor zijn land. De spits tekende in de halve finales tegen DR Congo voor de enige treffer en maakte in de eindstrijd de winnende tegen Nigeria (1-2). De titelverdediger neemt het deze keer in de groepsfase op tegen Mozambique (24 december), Kameroen (28 december) en Gabon (31 december).

Rol Iqbal bij Utrecht uitgespeeld

Trainer Ron Jans bevestigt dinsdag bovendien dat FC Utrecht aanstuurt op een winters vertrek van Zidane Iqbal. "Het is voor alle partijen het beste als er een oplossing komt", wordt de coach geciteerd door Kapteijns. De Irakese oud-speler van Manchester United werd recent al teruggezet naar de Jong-ploeg. Iqbal zit ook in de laatste twee wedstrijden van 2025 niet bij de selectie, zo vertelt zijn trainer. FC Utrecht speelt morgen (woensdag) in de tweede ronde van de KNVB Beker een uitwedstrijd tegen TOP Oss en besluit de eerste seizoenshelft komende zondag met een thuiswedstrijd tegen koploper PSV.