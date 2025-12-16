Live voetbal

'Blessure Haller valt mee, Utrecht-spits mogelijk tóch naar Afrika Cup'

Sebastien Haller en Ron Jans
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
16 december 2025, 12:57

De blessure van Sébastien Haller blijkt 'mee te vallen'. De spits van FC Utrecht kan zodoende mogelijk tóch in actie komen voor Ivoorkust op het toernooi om de Afrika Cup.

De 31-jarige Haller beleefde zondag een vervelende invalbeurt in het uitduel bij NAC Breda. De spits kwam dik twintig minuten voor tijd als vervanger van Dani de Wit binnen de lijnen, maar moest de strijd nog geen kwartier later alweer staken vanwege een blessure. Gevreesd werd dat hij het toernooi om de Afrika Cup daardoor zou moeten laten schieten, maar er blijkt tóch een kans te zijn dat hij daar in actie kan komen.

Artikel gaat verder onder video

Verslaggever Jeroen Kapteijns (De Telegraaf) schrijft op X dat de blessure van Haller 'lijkt mee te vallen' en dat de spits 'naar verwachting alsnog zal kunnen instromen bij de nationale ploeg van Ivoorkust'. Haller was bij de vorige editie van de Afrika Cup, begin 2024, nog goud waard voor zijn land. De spits tekende in de halve finales tegen DR Congo voor de enige treffer en maakte in de eindstrijd de winnende tegen Nigeria (1-2). De titelverdediger neemt het deze keer in de groepsfase op tegen Mozambique (24 december), Kameroen (28 december) en Gabon (31 december).

Rol Iqbal bij Utrecht uitgespeeld

Trainer Ron Jans bevestigt dinsdag bovendien dat FC Utrecht aanstuurt op een winters vertrek van Zidane Iqbal. "Het is voor alle partijen het beste als er een oplossing komt", wordt de coach geciteerd door Kapteijns. De Irakese oud-speler van Manchester United werd recent al teruggezet naar de Jong-ploeg. Iqbal zit ook in de laatste twee wedstrijden van 2025 niet bij de selectie, zo vertelt zijn trainer. FC Utrecht speelt morgen (woensdag) in de tweede ronde van de KNVB Beker een uitwedstrijd tegen TOP Oss en besluit de eerste seizoenshelft komende zondag met een thuiswedstrijd tegen koploper PSV.

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gijp/Tomiyasu

Van der Gijp begrijpt niets van komst Tomiyasu naar Ajax: 'Hij gaat nooit spelen'

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
Feyenoord-speler Quinten Timber

Valentijn Driessen stoort zich aan gedrag Quinten Timber: 'Continu wegwerpgebaren'

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
Robin van Persie Feyenoord

Van Persie hoeft nog niet te vrezen voor ontslag: ‘Geloof niet dat daar nu sprake van is’

  • Gisteren, 19:59
  • Gisteren, 19:59
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sébastien Haller

Sébastien Haller
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 31 jaar (22 jun. 1994)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
13
1
2024/2025
Dortmund
0
0
2024/2025
Leganés
8
0
2024/2025
Utrecht
16
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel