Supporters van Nottingham Forest waren in de aanloop naar het Europa League-duel met FC Utrecht verbaasd over de gang richting het uitvak in Stadion Galgenwaard. Om bij het uitvak te komen, moesten de fans een lange wandeling maken door een kale betonnen doorgang.

Nottingham deelde op X een video van de doorgang, die ruim 360.000 keer is bekeken. De lange gang oogt grauw: vochtplekken, donkere strepen en vervuilde randen langs de muren dragen bij aan een verwaarloosde indruk. Door het ontbreken van kleuren, ramen of aankleding trekken veel Engelse fans de vergelijking met een gevangenis. "Zien we onze fans ooit nog terug?", grapt een fan bijvoorbeeld. "Is kleur verboden in Nederland?" Anderen halen gekscherend het Prison Break-personage Michael Scofield erbij.

Evenwel hebben 1200 fans zich in het uitvak gemeld, nadat donderdagmiddag al zo'n 2700 fans in de binnenstad waren. De sfeer was lange tijd gemoedelijk: fans dronken op terrassen, wandelden door het centrum en bezochten de Domtoren. Vier supporters vertelden dat ze voor het eerst een Europese uitwedstrijd meemaakten. “We spelen voor het eerst sinds dertig jaar weer eens Europees voetbal”, zei een fan, Duncan, tegen DUIC. Over Utrecht waren de Engelsen opvallend lovend; een Nottingham-fan noemde het 'een fantastische stad – veel beter dan Amsterdam; dat is verschrikkelijk',

De politie was sinds 14.00 uur grootschalig aanwezig, inclusief bereden eenheden. In het ingestelde veiligheidsrisicogebied mochten fans preventief worden gefouilleerd. De Waterlinieweg werd Utrechters afgeraden tussen 16.30 en 18.15 uur. Reizigers hadden daarnaast last van treinproblemen door mogelijke verzakkingen, en in het uitvak ontbraken volgens Forest werkende toiletpapierhouders. Wie tijdens de wedstrijd toiletpapier nodig heeft, moet dat opvragen bij de stewards of het cateringpersoneel van FC Utrecht. De wedstrijd begon om 18.45 uur.

