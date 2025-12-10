dreigt in 2025 niet meer in actie te komen voor FC Utrecht, zo is woensdagmiddag duidelijk geworden. De 22-jarige spits maakte afgelopen weekend juist voor het eerst sinds augustus weer minuten in de hoofdmacht, maar heeft nu een scheurtje in zijn hamstring opgelopen.

Ohio is dit seizoen bij Utrecht derde keus in de spits, achter Sébastien Haller en David Min. Daarom werkte hij de voorbije maanden zijn wedstrijden af namens Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Ohio én de club speculeerden daardoor al over een winters vertrek uit de Domstad, maar zondag viel hij tegen FC Twente (1-1) eindelijk weer eens in bij een wedstrijd van het eerste. Omdat Min er voorlopig uitligt met een blessure én omdat Haller met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup, lonkten bovendien meer speelminuten in de aankomende wedstrijden. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor Ohio's vertrekwens, zo zei hij na het treffen met Twente bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Morgen (donderdag) neemt FC Utrecht het in de eigen Galgenwaard op tegen Nottingham Forest, in de zesde speelronde van de Europa League. Ohio moet dat duel sowieso laten schieten, aangezien hij niet is ingeschreven bij de UEFA. Naar nu blijkt moet hij ook het Eredivisieduel bij NAC (komende zondag) en aansluitend het midweekse bekertreffen met TOP Oss (woensdag 17 december) aan zich voorbij laten gaan.

Er is nog wel een kleine kans dat Ohio de laatste wedstrijd die FC Utrecht dit kalenderjaar speelt gaat halen. Die vindt plaats op zondag 21 december, als PSV op bezoek komt in Stadion Galgenwaard. "Maar waarschijnlijker is dat hij pas na de winterstop weer zal instromen", schrijft Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns op X.