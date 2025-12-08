Van Zidane-draai naar panklare voorzet: fraaie wintertransfer lonkt voor El Karouani

Dat dit seizoen bij FC Utrecht hele goede cijfers kan overleggen, is weinig mensen ontgaan. Hoewel hij geen goal of assist noteerde in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1 gelijkspel), liet hij iedereen weer zien dat hij het niveau van FC Utrecht is ontstegen.

De creativiteit van El Karouani ligt dit seizoen ongekend hoog. Van de Eredivisiespelers die dit seizoen veel wedstrijden in de basis begonnen, stonden alleen Sem Steijn (Feyenoord), Mika Godts (Ajax) en Adjin Hrustic (Heracles Almelo) aan de basis van meer Expected Goals. Het verschil met bovengenoemde namen is het feit dat El Karouani een verdediger is. De speler van FC Utrecht doet het bovendien amper slechter dan Steijn, Godts en Hrustic.

Voorzetten als Alexander-Arnold

Artikel gaat verder onder video

Per 90 minuten speeltijd staat El Karouani aan de basis van 0,35 xG. Dat zijn Trent Alexander-Arnold-achtige statistieken. En natuurlijk, de Marokkaan doet het in de Eredivisie, terwijl TAA zijn kunsten jarenlang in de Premier League etaleerde. Maar het geeft maar aan hoe ongelooflijk nuttig El Karouani voor zijn ploeg is.

Het is eenvoudig om de linksback de hemel in te schrijven als hij weer een assist heeft gegeven of een doelpunt achter zijn naam heeft gezet. Maar eigenlijk laat hij elke week zien dat hij het niveau van FC Utrecht ontgroeid is. El Karouani is fel in de duels, heeft een fantastische voorzet in de benen, blijft 90 minuten heen en weer rennen en zoekt altijd de aanvallende oplossing. En dit was ook weer het geval in de thuiswedstrijd tegen FC Twente, waar FCUpdate bij was.

De speler met misschien wel de kleinste scheenbeschermer in het hedendaagse voetbal (die overigens ook nog een keer op het veld belandde), speelde opnieuw een zeer goede wedstrijd. Zijn directe tegenstander Daan Rots had het duidelijk lastig met hem. El Karouani is een zogenaamde kuitenbijter die nooit opgeeft als hij een duel lijkt te verliezen. Door de druk die hij aanvallers oplegt, maken zij vervolgens vaak weer een suboptimale keuze.

© Imago

Dé minuut van El Karouani

De 53e minuut van de wedstrijd vat de Bosschenaar met Marokkaanse roots goed samen. Wanneer Sam Lammers in duel komt met Mike van der Hoorn, is El Karouani er als de kippen bij om de bal, die door de centrale verdediger iets is weggetikt, over te nemen. Dan, mogelijk gesterkt door het zojuist gemaakte doelpunt van Jensen, speelt hij zich met een fraaie Zidane-draai weg bij Lammers en Daan Rots. De linksback van FC Utrecht stoomt mee op en wordt vervolgens diep gestuurd door Yoann Cathline. El Karouani probeert voor te zetten, maar door de meegelopen Lammers wordt het een corner. Die legt El Karouani niet veel later prachtig op het hoofd van Siebe Horemans; Mats Rots moet de kopbal van de Belg van de lijn halen.

El Karouani staat verdedigend zijn mannetje en hoort offensief gezien bij de elite van de Eredivisie. Twee goals en acht assists zijn zijn seizoenstotalen van 2023/24, maar nu, na bijna een seizoenshelft, heeft hij die aantallen ook al bereikt. De 25-jarige back lijkt simpelweg een aandeel te hebben in bijna alle doelpunten die FC Utrecht dit seizoen scoort.

Wintertransfer

Afgelopen zomer was El Karouani dicht bij een overstap naar Spartak Moskou, maar FC Utrecht besloot geen zaken te doen met Russische clubs vanwege de oorlog met Oekraïne. Het probleem voor de club uit de Domstad is echter dat het contract van de back komende zomer afloopt. Aangezien El Karouani zich ook zal realiseren dat hij een hoger niveau aankan, is de kans klein dat hij zijn contract nog gaat verlengen. En dus moet FC Utrecht de sterspeler deze winter verkopen om nog een mooie transfersom aan hem over te houden.

Kan Ajax een speler als El Karouani goed gebruiken? Zeker, in plaats van Owen Wijndal kan de assistkoning de Amsterdammers van een hele hoop meer creativiteit voorzien. En ook Feyenoord en PSV zouden geen 'nee' moeten zeggen tegen de diensten van El Karouani, maar daar is de nood iets minder aan de man. De vraag is alleen: heeft de speler van FC Utrecht zijn zinnen al gezet op een stap naar het buitenland? Als de linksback ook nog de sterren van de hemel speelt op de Afrika Cup met Marokko, zal de telefoon bij FC Utrecht roodgloeiend zijn. En juist dan moet de club toeslaan.