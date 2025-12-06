Curaçao weet sinds vrijdagavond tegen welke landen het gaat spelen tijdens de historische WK-deelname in 2026. Op het moment dat het eiland in beeld verscheen en gekoppeld werd aan een groep, sprak Wayne Gretzky, die de loting verrichtte, de naam van Curaçao volledig verkeerd uit. Het gênante moment gaat hard rond op sociale media.

Met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador is de ploeg van Dick Advocaat in Groep E van het WK 2026 beland. Voor het eerst in de geschiedenis neemt het eiland deel aan een mondiaal eindtoernooi. Dat betekende dus ook dat Curaçao voor het eerst ‘uit de koker’ kwam tijdens de loting. Voor veel mensen is dit een bijzonder moment, maar voor The Blue Wave liep het uit op een tamelijk gênante vertoning.

Artikel gaat verder onder video

Gretzky, een voormalig grootheid in het ijshockey, verrichtte de loting en koppelde Curaçao aan Groep E. De Canadees ging hierbij de mist in, want hij sprak de naam van het eiland volledig verkeerd uit. Dat is te zien op beelden die momenteel viraal gaan op X.

De ijshockeylegende schutterde niet alleen bij de uitspraak van Curaçao, maar ook bij die van Noord-Macedonië. Die beelden gaan eveneens rond en zijn onderaan dit artikel te bekijken.

Veel kritiek op loting

De WK-loting in Washington maakte sowieso de nodige tongen los. Rond 19.30 uur, zo’n anderhalf uur na de start, begon de loting écht pas. Dit zorgde voor grote irritatie bij Oranje-bondscoach Ronald Koeman.