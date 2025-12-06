Ruben den Uil heeft spijt van zijn uitspraken over Ajax, vorige week zondag in Goedemorgen Eredivisie. De trainer van Excelsior blikte tijdens dat programma terug op de wedstrijden tegen Ajax (1-2-zege) en NAC Breda (1-0-zege). Den Uil verbaasde zich over het spel van de Amsterdammers en sprak zich hierover uit, wat veel reacties opriep.

Op 22 november schreef Excelsior historie door voor het eerst in de clubgeschiedenis te winnen van Ajax. De Kralingers bleven vrij gemakkelijk overeind in de Johan Cruijff ArenA en wonnen met 1-2 door goals van Noah Naujoks. De week erop zegevierden de Rotterdammers opnieuw: ze wonnen met nipte cijfers van directe concurrent NAC: 1-0.

“Tegen Ajax was het voor ons een makkelijkere wedstrijd dan tegen NAC. NAC had het veel beter voor elkaar”, vertelde Den Uil vorige week bij Goedemorgen Eredivisie. Die analyse leverde meer commotie op dan de trainer op voorhand verwachtte. “Het is denk ik ook een beetje opgeklopt en uit zijn verband getrokken. Het is mijn bedoeling geweest afgelopen zondag om inhoudelijk een stuk mee te brengen en onze speelwijze, op dat moment tegen Ajax, te analyseren. Als ik erop terugkijk dan had ik het nog meer kunnen hebben over Excelsior en wat minder over Ajax”, zegt de oefenmeester in de voorbespreking van het duel tegen FC Groningen (0-2-nederlaag).

Den Uil vervolgt: “Het is nooit mijn bedoeling geweest om Ajax of een collega-trainer te kakken te zetten. Het is wel mijn bedoeling geweest om wat te vertellen over onze speelwijze in relatie tot het thema keeper wel of niet onder druk zetten. Hier leer ik ook weer van. Nogmaals, het was niet persoonlijk bedoeld”, sluit hij af.

Fred Grim reageert op uitspraken Den Uil

Afgelopen woensdag reageerde Ajax-interim-trainer Fred Grim op de constatering van Den Uil. “Schoenmaker, blijf bij je leest, zou ik zeggen”, sprak de oefenmeester na het gewonnen inhaalduel met FC Groningen op de persconferentie. “Iedereen, zeker in Nederland, mag zeggen wat hij wil. Maar ik ben bezig met mijn eigen ploeg, ik denk dat dat veel belangrijker is. Ik heb niet alles meegekregen, maar ik denk dat hij het niet zo bedoelde”, vervolgde Grim.