Fred Grim is niet heel gelukkig met de uitspraken die Ruben den Uil zondag deed in Goedemorgen Eredivisie. De trainer van Excelsior legde in de talkshow van ESPN haarfijn uit wat er allemaal misgaat bij Ajax op het veld. Grim is daar niet blij mee, zo laat hij duidelijk merken.

Ajax ging ruim een week geleden in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Excelsior (1-2). De Rotterdammers wonnen voor het eerst in de clubhistorie op bezoek bij de hoofdstedelingen. Afgelopen weekend blikte Den Uil bij Goedemorgen Eredivisie terug op de historische zege in Amsterdam. Daarbij legde hij precies uit wat er mis ging bij de ploeg van Grim en stelde hij dat het makkelijker was om tegen Ajax te spelen dan tegen NAC Breda, waar Excelsior zaterdag met 1-0 van won.

Artikel gaat verder onder video

Dinsdag wist Ajax voor het eerst onder Grim een wedstrijd te winnen. In het duel met FC Groningen, dat zondag na zes minuten werd gestaakt door vuurwerk op het veld vanaf de tribunes, bleken de Amsterdammers met 2-0 te sterk door goals van Mika Godts en Aaron Bouwman. Op de persconferentie na de wedstrijd besluit Valentijn Driessen een vuurtje te stoken door aan Grim te vragen of hij de zege te danken heeft aan de tips van Den Uil.

“Schoenmaker, blijf bij je leest, zou ik zeggen”, maakt Grim zijn onvrede over de opmerkingen kenbaar. Driessen countert door te zeggen dat Den Uil ook een trainer is en dit dus zijn vakgebied is. “Blijf bij je eigen team dan, om ‘m goed te vertalen”, antwoordt de interim-trainer van Ajax. Toch benadrukt Grim dat hij zich niet heeft gestoord aan de uitspraken van Den Uil. “Iedereen, zeker in Nederland, mag zeggen wat hij wil. Maar ik ben bezig met mijn eigen ploeg, ik denk dat dat veel belangrijker is. Ik heb niet alles meegekregen, maar ik denk dat hij het niet zo bedoelde.”