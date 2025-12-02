Live voetbal

Bouwman wijst Van Dijk aan als zijn grote voorbeeld

Aaron Bouwman kijkt enorm op naar Virgil van Dijk, zo laat hij weten op de persconferentie na Ajax - FC Groningen (2-0). Met name de uitstraling en rust aan de bal van de Liverpool-aanvoerder vormen een voorbeeld voor de jonge Ajacied.

Bouwman speelde tegen FC Groningen voor de tweede keer in het eerste elftal van Ajax. Beide duels verscheen de achttienjarige verdediger aan de aftrap en mocht hij de hele wedstrijd volmaken. Dinsdagmiddag maakte de jongeling zijn eerste treffer voor Ajax 1, toen hij een hoekschop bij de eerste paal langs Etienne Vaessen tikte. Mede daardoor kon de ploeg van Fred Grim het duel, dat zondag na zes minuten al werd gestaakt, over de streep trekken.

Na afloop van de wedstrijd schuift Bouwman aan bij de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. Daar krijgt het talent de vraag naar welke speler hij opkijkt. “Virgil van Dijk is wel mijn voorbeeld”, antwoordt hij gedecideerd. “Zijn uitstraling. Verdedigend kan ik nog veel van hem leren en aan de bal heeft hij ook die rust.”

Later krijgt Bouwman de vraag op welke punten hij zich graag wil verbeteren in het verdedigen. “Sowieso het positie kiezen, hoe ik verdedigend sta. Je ziet bij sommige voorzetten dat ik mijn man nog kwijt kan raken. Dat is het belangrijkste.” Ook in het aangaan van duels wil de mandekker beter worden. “Daar kan ik me wel in verbeteren.”

Het is goed dat Bouwman kritisch is op zichzelf en ook weet op welke punten hij zich moet verbeteren. Zelfreflectie op zo'n jonge leeftijd is niet aan iedereen besteed.

Het is goed dat Bouwman kritisch is op zichzelf en ook weet op welke punten hij zich moet verbeteren. Zelfreflectie op zo'n jonge leeftijd is niet aan iedereen besteed.

Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: 30 november 2025, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
2
0
2025/2026
Jong Ajax
3
1
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
14
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

Complete Stand

