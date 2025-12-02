De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen krijgt mogelijk nóg een staartje. Groningen overweegt een bezwaarprocedure, nadat een verplichte buscombi werd opgelegd voor het duel. In de aanloop naar de wedstrijd had Groningen al een brief gestuurd naar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema over de kwestie, waar ‘geen bevredigend antwoord’ op volgde.

Vorige maand bracht directeur Frank van Mosselveld van Groningen de kwestie al ter sprake. “Ik heb een brief gestuurd naar mevrouw Halsema omdat we voor Ajax-uit weer een buscombi opgelegd krijgen”, zei hij in de podcast De Bestuurskamer. “Die kregen we vorig jaar al, omdat we nieuw in de Eredivisie waren. Lachwekkend, natuurlijk. En dit jaar is het zo omdat er wrijving is tussen beide groeperingen. Zo kun je denk ik altijd wel iets verzinnen. Ik heb nog geen antwoord gehad, maar daar gaan we wel werk van maken.”

Artikel gaat verder onder video

In diezelfde podcast wordt nu duidelijk dat Groningen inmiddels antwoord heeft gekregen. Bevredigend was dat niet, waardoor een bezwaarprocedure aanstaande lijkt. “We hadden een combi opgelegd gekregen waar we het niet mee eens waren. Dat zal nog wel een staartje krijgen, want we hebben uitleg gevraagd aan de burgemeester. Na ruim twee weken kregen we daar een antwoord op dat niet bevredigend was, dus we gaan nu waarschijnlijk de bezwaarprocedure in om te achterhalen waarom zo’n beslissing genomen kan worden.”

Groningen baalt ook van netten

Het was ‘des te mooier’ dat het Groningen toch lukte om het uitvak volledig uit te verkopen, met 1200 fans, vertelt Van Mosselveld. Daarna ontstonden meer problemen. “We krijgen dan te horen dat de buscapaciteit bij de ArenA onvoldoende is, wat betekent dat je allemaal dubbeldekkers moet hebben om daar met 1200 man te kunnen komen. Dat vind ik ook al bijzonder. En als klap op de vuurpijl – ik besef dat dit een rare woordspeling is – wordt dan besloten om netten op te hangen. Omdat we met 1200 zijn, wordt het risico op problemen groter, is het idee. Dus hangt er een net voor het uitvak.”

“Gelukkig heeft dat ons er niet van weerhouden om met 1200 man die kant op te gaan. Ik moet zeggen dat de politie en stewards welwillend waren in het ontvangen van zoveel mensen”, vervolgt Van Mosselveld, om eraan toe te voegen: “Dat er maar vier mensen waren voor de ontvangst, vond ik ietwat mager. Maar uiteindelijk is iedereen binnengekomen. Een kleine twee uur voor de wedstrijd werd ik door mijn manager veiligheid gebeld dat er vuurwerk werd verwacht in de vijfde minuut. En een halfuur later hoorde ik dat het in de 27ste minuut nog een keer kon gebeuren en dat er signalen waren dat er bewust op definitieve staking ingezet zou worden. Dat wilde ik niet geloven, want daar was geen aanleiding voor.” De wedstrijd werd inderdaad definitief gestaakt en werd dinsdagmiddag voltooid.