FC Groningen betreurt de gebeurtenissen van zondagavond rondom de wedstrijd tegen Ajax. Algemeen directeur Frank van Mosselveld zag van dichtbij hoe het duel twee keer werd ontregeld door vuurwerk en uiteindelijk definitief werd gestaakt werd. Hij stelt dat de nooduitgang is geopend met een 'afgepakte sleutel' en kan niet uitsluiten dat de betrokken supporters afkomstig uit Polen zijn.

Van Mosselveld baalt voor de meegereisde uitfans, die na een lange trip slechts vijf minuten voetbal te zien kregen vanuit het uitvak. “Bij ons wordt een net opgehangen omdat we met 1200 man zijn. Nu wil ik niet zeggen dat een net op de F-side alles tegen had gehouden, maar we zitten erbij, we kijken ernaar en we laten vijftigduizend mensen gewoon naar huis gaan", zegt de directeur in de podcast De Bestuurskamer.

“Uiteindelijk zijn dit gewoon zware criminelen”, vervolgt de bestuurder. “Ajax heeft een enorme veiligheidsorganisatie, maar dit heeft niet zoveel met de club te maken. Dit is gewoon criminaliteit. Ik weet niet of jullie de filmpjes gezien hebben? Dit is een breder en maatschappelijk probleem. Daar moet je niet van wegkijken, maar tegen optreden. Maar wel gezamenlijk."

Van Mosselveld vindt het gedrag van de fanatieke F-Side alle perken te buiten gaan. “Dit was oorlog, jongens. Dit was bizar", oordeelt de oud-voetballer. "En het klinkt misschien gek, maar wij hadden er ook wel zin in, spelen in een volle ArenA. Omdat de druk daar nu enorm is. Nu is het stadion straks leeg en hebben de aanstichters hun ploeg in onze ogen ook nog geholpen.”

Op sociale media ging zondagavond een foto rond van twee supporters van Ajax die zich voorbereiden om vuurwerk af te steken tegen FC Groningen. Op de foto zijn twee personen te zien, volledig gehuld in het zwart, die lanceerbuizen vasthouden. Ook circuleren beelden waarop te zien is hoe supporters van Ajax de controle van stewards in de Johan Cruijff ArenA hebben omzeild. Via een nooduitgang zouden fans de veiligheidscontroles hebben ontweken

Van Mosselveld zag ook dat het bij het binnenstormen van het stadion om een grote groep hooligans ging. “Ik heb er wel moeite mee dat onze supporters als criminelen worden behandeld en dat er ondertussen, terwijl al bekend was dat er wat aan ging komen, tweehonderd hooligans een deur kunnen forceren met een afgepakte sleutel en naar binnen kunnen stormen. En dan in principe letterlijk oorlogje kunnen gaan spelen.”

“Als er moedwillig ellende wordt veroorzaakt, zijn er vaak bevriende clubs bij betrokken”, gaat Van Mosselveld verder. “De supporters van Ajax zijn bevriend met supporters van een club in Polen. Zo lossen ze voor elkaar zaken op. En waar ze vandaan komen? Zeg het maar… Ze kwamen in ieder geval door een nooddeur waarvan de sleutel is afgepakt. Als het zo gecoördineerd gebeurt, is er geen kruid tegen gewassen. Wat dat betreft sta ik naast mijn collega’s van Ajax.”

'Maandag spelen? Dan ben je niet goed'

Het duel wordt dinsdagmiddag ingehaald, maar dat was niet de eerste optie. “Na die eerste vijf minuten kreeg ik al de vraag of we maandag konden spelen. Ik antwoordde: ‘Je bent niet goed’. Of we even een hotel konden boeken en maandag wilden spelen. Als je dat vraagt, sta je echt heel erg af van de werkelijkheid en wat er voor sportieve belangen er zijn. Daar stoor ik me aan", aldus Van Mosselveld.