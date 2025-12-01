De terminaal zieke Ajax-fan Peter (84) is dinsdagmiddag welkom bij de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. Daarmee kan zijn laatste wens, die afgelopen zondag in duigen viel door wangedrag van de F-Side, alsnog in vervulling gaan. Dat meldt Wensenambulance Noord-Holland.

Voor de 84-jarige zieke Ajax-supporter leek zijn allerlaatste uitje uit te lopen op een teleurstelling. Peter mocht zijn hospice voor één keer verlaten om nog één voetbalwedstrijd te zien, maar wegens vuurwerkincidenten in de Johan Cruijff ArenA werd het duel tegen Groningen al na vijf minuten gestaakt.

Door het wangedrag moest de Wensenambulance al snel ingrijpen. “Ik keek mijn verpleegkundige aan en zei: ‘Laten we hier zo snel mogelijk vertrekken’”, sprak vrijwilliger André van der Gun tegenover het Algemeen Dagblad.

Volgens Van der Gun kwam de klap later binnen. Via Peters zoon hoorde hij hoe zwaar de avond was gevallen. “Hij wist vrij zeker dat dit het laatste uitstapje van zijn vader zou zijn. Dit was echt zijn laatste wens.”

Peter (84) mag alsnog naar Ajax – FC Groningen

Gelukkig mag Peter dinsdagmiddag alsnog naar Ajax, zo meldt de Wensenambulance Noord-Holland aan het AD. “Maar er is hoop. Want Peter mag morgen alsnog naar de wedstrijd, die dan zonder publiek wordt gespeeld”, schrijft het medium. “Natuurlijk is hij daar blij mee”, leest het.