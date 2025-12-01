Ajax was zondagavond bang voor een herhaling van een incident uit 2023, toen Ajax-fans het duel tegen Feyenoord doelbewust lieten staken om vervolgens het hoofdgebouw te bestormen. Volgens Mike Verweij was algemeen directeur Menno Geelen druk bezig met de veiligheid, terwijl er flinke chaos ontstond rondom de kleedkamers.

Na de wanordelijkheden verscheen niet algemeen directeur Menno Geelen, maar financieel directeur Shashi Baboeram Panday voor de camera. Dit kwam Geelen op veel kritiek te staan, iets wat volgens Verweij niet terecht is. “Het is grappig om te zien dat hij wordt veroordeeld door mensen die totaal niet weten wat er in de catacombe afspeelde…”, hekelt de journalist de gang van zaken bij Kick-off.

Verweij haalt De Klassieker uit 2023 erbij. “Ik weet niet of mensen zich dat nog kunnen herinneren, maar toen werd de wedstrijd ook definitief gestaakt wegens vuurwerk op het veld. Toén werd het hoofdgebouw bestormd”, begint de Ajax-volger.

De Amsterdammers vreesden zondagavond eenzelfde scenario: “Menno Geelen was – op het moment dat zijn collega voor de camera’s stond – in gesprek met politie, gemeente, de Eredivisie CV, de KNVB en moest zijn eigen spelers te woord staan. Er was van alles aan de gang, maar het belangrijkste was dat iédereen veilig het stadion kon verlaten. Er was heel veel angst dat hetzelfde zou gebeuren als toen bij Ajax – Feyenoord.”

Verweij spreekt over ‘complete hectiek in de catacombe’ van Ajax. “Achteraf zegt Geelen dat hij de pers toch te woord had moeten staan. Maar het was complete chaos rond de kleedkamers”, weet de volger van de Amsterdamse crisisclub.