Menno Geelen ‘baalt’ van het feit dat hij financieel directeur Shashi Baboeram Panday de media te woord heeft laten staan na de staking, zo laat de algemeen directeur van Ajax weten op de clubkanalen. Gezien de ernst van de situatie vindt Geelen achteraf dat hij deze taak zelf op zich had moeten nemen.
De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Scheidsrechter Bas Nijhuis kon de veiligheid van de spelers niet garanderen, gezien het om doelbewuste acties ging. Gedurende de situatie was Geelen helemaal nergens te bekennen, wat volgens Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad typerend voor hem is.
In gesprek met de clubkanalen blikt Geelen terug op de hectische avond. Nadat het vuurwerk werd afgestoken, ging de bestuurder razendsnel naar de catacomben van de ArenA, waar een crisisoverleg plaatsvond. “We hebben de taken zo goed mogelijk geprobeerd te verdelen”, legt hij uit. “Ik heb veel contact gehad met de politie, de gemeente en FC Groningen. Shashi heeft de media te woord gestaan.”
“Zelf heb ik de Eredivisie, de KNVB, onze spelers, onze teammanager en onze staf te woord gestaan.” Met die verdeling is Geelen achteraf niet blij, zo maakt hij duidelijk. “Gezien de ernst van de situatie, had ik zelf de media te woord moeten staan. Daar baal ik van.”
Geelen geeft ook antwoord op de vraag hoe de vuurwerkactie heeft kunnen gebeuren. “Na Ajax - Heerenveen hebben we getracht extra maatregelen te nemen: vuurwerkhonden en extra fouilleren”, doelt hij op het duel van begin november dat door vuurwerk tijdelijk stil kwam te liggen. “Maar zoals het er nu naar uitzien is er van binnenuit een nooduitgang met geweld geforceerd. Zo is er een grote groep mensen zonder kaart maar met heel veel vuurwerk naar binnen gekomen”, legt de algemeen directeur uit. “We proberen nu te achterhalen wie dat zijn en hoe het heeft kunnen gebeuren, zodat we daar passende maatregelen op kunnen nemen.”
Gezien wat er allemaal gebeurd is, vind ik het niet eens onlogisch dat sommige supporters aangifte overwegen. Mensen zaten daar met kinderen, complete gezinnen, en zijn twee keer letterlijk in gevaar gebracht. Vuurwerk van dit type kan blijvende gehoorschade veroorzaken, paniek, PTSS-achtige klachten of gewoon langdurige angst om nog naar een stadion te gaan. Dat zijn geen kleine dingen. Als je dan ook nog ziet wat er online richting bepaalde supporters is gezegd, dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dit niet laten zitten. En dan dit verhaal van Geelen… Hij zegt dat de nooduitgang “met geweld is geforceerd”, maar de beelden laten iets totaal anders zien: supporters die al binnen waren, maken die deur zelf open en laten een groep zonder kaartjes ongehinderd naar binnen. Dat is geen geweld, dat is een gecontroleerde deur die blijkbaar simpel open kan en nul toezicht heeft. Dat is precies waar het misgaat. Daarnaast zegt Geelen dat er extra maatregelen waren: honden, fouilleren, extra controles… maar al die maatregelen zijn waardeloos als er vervolgens via een zijkant tientallen mensen binnenkomen zonder enige controle. Dat is geen pech, dat is een structureel lek in je organisatie. En het feit dat hij in eerste instantie nergens te bekennen was en achteraf “baalt” dat hij niet voor de camera stond, zegt eigenlijk genoeg. Als het misgaat, moet een algemeen directeur er staan. Niet achteraf in een video, maar op het moment zelf.
