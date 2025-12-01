Het optreden van Menno Geelen rondom de ongeregeldheden bij Ajax - FC Groningen is niet goed te praten, zo stelt Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. De algemeen directeur van de Amsterdammers was ‘totaal onzichtbaar’ en besloot financieel directeur Shashi Baboeram Panday naar voren te schuiven. Volgens Mossou is dit niet de eerste keer dat Geelen zijn snor drukt terwijl er leiderschap wordt gevraagd bij Ajax.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

Ajax bood bij ESPN zijn excuses aan voor het voorval, bij monde van financieel directeur Panday. Dat algemeen directeur Geelen niet voor de camera verscheen, vindt Mossou typisch. “Menno Geelen was - zoals wel vaker wanneer er leiderschap wordt gevraagd in Amsterdam - totaal onzichtbaar”, schrijft de verslaggever. “De algemeen directeur heeft zichzelf de laatste jaren slim populair gemaakt bij wat bevriende (supporters)media, maar wederom koos Geelen ervoor om strategisch te duiken toen het spannend werd.”

Dat de bij het publiek onbekende Panday het woord moest voeren omdat hij veiligheid in zijn portefeuille heeft, noemt Mossou een ‘smoes’. Ook begin november, toen Ajax - sc Heerenveen tijdelijk werd stilgelegd door een vuurwerkactie voor een overleden supporter, liet Geelen zijn gezicht niet zien. “Te midden van alle dieptepunten lijkt dat een onbeduidend detail, maar het zegt heel veel over de huidige staat van Ajax, een club die nu al jaren sportief, bestuurlijk en moreel in totaal verval is geraakt. Een club waar allerlei geledingen zich de baas wanen, maar niemand het daadwerkelijk is”, concludeert de journalist.