Mossou: ‘Menno Geelen blonk uit in onzichtbaarheid’

Menno Geelen
Foto: © Imago
1 december 2025, 08:39

Het optreden van Menno Geelen rondom de ongeregeldheden bij Ajax - FC Groningen is niet goed te praten, zo stelt Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. De algemeen directeur van de Amsterdammers was ‘totaal onzichtbaar’ en besloot financieel directeur Shashi Baboeram Panday naar voren te schuiven. Volgens Mossou is dit niet de eerste keer dat Geelen zijn snor drukt terwijl er leiderschap wordt gevraagd bij Ajax.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

Ajax bood bij ESPN zijn excuses aan voor het voorval, bij monde van financieel directeur Panday. Dat algemeen directeur Geelen niet voor de camera verscheen, vindt Mossou typisch. “Menno Geelen was - zoals wel vaker wanneer er leiderschap wordt gevraagd in Amsterdam - totaal onzichtbaar”, schrijft de verslaggever. “De algemeen directeur heeft zichzelf de laatste jaren slim populair gemaakt bij wat bevriende (supporters)media, maar wederom koos Geelen ervoor om strategisch te duiken toen het spannend werd.”

Dat de bij het publiek onbekende Panday het woord moest voeren omdat hij veiligheid in zijn portefeuille heeft, noemt Mossou een ‘smoes’. Ook begin november, toen Ajax - sc Heerenveen tijdelijk werd stilgelegd door een vuurwerkactie voor een overleden supporter, liet Geelen zijn gezicht niet zien. “Te midden van alle dieptepunten lijkt dat een onbeduidend detail, maar het zegt heel veel over de huidige staat van Ajax, een club die nu al jaren sportief, bestuurlijk en moreel in totaal verval is geraakt. Een club waar allerlei geledingen zich de baas wanen, maar niemand het daadwerkelijk is”, concludeert de journalist.

dilima1966
2.836 Reacties
903 Dagen lid
15.684 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ook een waardeloze algemeen directeur hij had het voor touw moeten nemen hij bleef gewoon op de tribune zitten en de financiële directeur stond op geelen ook niet geschikt voor zijn functie

0laf
992 Reacties
1.161 Dagen lid
5.382 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966 alleen in onze hoofdstad zien ze dat niet.

Docker
207 Reacties
14 Dagen lid
488 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hij had het voortouw moeten nemen. Wat had hij moeten doen dan volgens jou? Met een megafoon roepen of ze alsjeblieft willen ophouden? De politie bellen? Wat dan? Wat denk je in vredesnaam dan te moeten doen op zo'n moment? Ik zeg: helemaal niks kun je dan. Serieus wat een onzin.

dilima1966
2.836 Reacties
903 Dagen lid
15.684 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker. Hij is niet voor niets de algemene directeur hij had er moeten staan in. Plaats van shashi baboeram hij had in plaats van hem iedereen te woordt te kunnen staan

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.593 Reacties
1.161 Dagen lid
18.981 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@dilima1966 had misschien wel gemoeten ja. Misschien dat de FD heeft gezegd, mijn verantwoordelijkheid ik ga ook het woord doen? Geen idee wat er achter de schermen afspeelt.

ERIMIR
4.055 Reacties
511 Dagen lid
38.704 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

De portefeuille Veiligheid moet bij de algemeen directeur zijn neergelegd als de hoogst verantwoordelijke functionaris, net zoals die in een gemeente bij de burgemeester ligt. Onbegrijpelijk dat dit bij Ajax niet het geval is, zo kan hij zijn verantwoordelijkheid blijven ontlopen als hoogste baas.

dilima1966
2.836 Reacties
903 Dagen lid
15.684 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ERIMIR. Zo is het ermir hij bleef gewoon. Op de tribune en de financiële directeur stond op en stond de pers en Groningen te woord

21
389 Reacties
24 Dagen lid
818 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Was Menno Geelen niet diezelfde man die zich als een soort Julius Caesar op het veld van de ArenA liet interviewen toen het goed ging met Ajax onder Farioli? Toen kon hij niet snel genoeg vooraan staan om gezien te worden. Nu het misgaat, duikt hij weg. Dat zegt eigenlijk alles.

Vrij Dag
250 Reacties
560 Dagen lid
343 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Uitstekend gedaan door Ajax. De man die verantwoordelijkheid draagt voor veiligheid verschijnt voor de camera om tekst en uitleg te geven. Een simpele journalist en al helemaal een sportjournalist beseft dit natuurlijk niet. Geeft niks sjoerd

Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: Gisteren, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

