Het optreden van Menno Geelen rondom de ongeregeldheden bij Ajax - FC Groningen is niet goed te praten, zo stelt Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. De algemeen directeur van de Amsterdammers was ‘totaal onzichtbaar’ en besloot financieel directeur Shashi Baboeram Panday naar voren te schuiven. Volgens Mossou is dit niet de eerste keer dat Geelen zijn snor drukt terwijl er leiderschap wordt gevraagd bij Ajax.
De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.
Ajax bood bij ESPN zijn excuses aan voor het voorval, bij monde van financieel directeur Panday. Dat algemeen directeur Geelen niet voor de camera verscheen, vindt Mossou typisch. “Menno Geelen was - zoals wel vaker wanneer er leiderschap wordt gevraagd in Amsterdam - totaal onzichtbaar”, schrijft de verslaggever. “De algemeen directeur heeft zichzelf de laatste jaren slim populair gemaakt bij wat bevriende (supporters)media, maar wederom koos Geelen ervoor om strategisch te duiken toen het spannend werd.”
Dat de bij het publiek onbekende Panday het woord moest voeren omdat hij veiligheid in zijn portefeuille heeft, noemt Mossou een ‘smoes’. Ook begin november, toen Ajax - sc Heerenveen tijdelijk werd stilgelegd door een vuurwerkactie voor een overleden supporter, liet Geelen zijn gezicht niet zien. “Te midden van alle dieptepunten lijkt dat een onbeduidend detail, maar het zegt heel veel over de huidige staat van Ajax, een club die nu al jaren sportief, bestuurlijk en moreel in totaal verval is geraakt. Een club waar allerlei geledingen zich de baas wanen, maar niemand het daadwerkelijk is”, concludeert de journalist.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij had het voortouw moeten nemen. Wat had hij moeten doen dan volgens jou? Met een megafoon roepen of ze alsjeblieft willen ophouden? De politie bellen? Wat dan? Wat denk je in vredesnaam dan te moeten doen op zo'n moment? Ik zeg: helemaal niks kun je dan. Serieus wat een onzin.
@dilima1966 had misschien wel gemoeten ja. Misschien dat de FD heeft gezegd, mijn verantwoordelijkheid ik ga ook het woord doen? Geen idee wat er achter de schermen afspeelt.
De portefeuille Veiligheid moet bij de algemeen directeur zijn neergelegd als de hoogst verantwoordelijke functionaris, net zoals die in een gemeente bij de burgemeester ligt. Onbegrijpelijk dat dit bij Ajax niet het geval is, zo kan hij zijn verantwoordelijkheid blijven ontlopen als hoogste baas.
Was Menno Geelen niet diezelfde man die zich als een soort Julius Caesar op het veld van de ArenA liet interviewen toen het goed ging met Ajax onder Farioli? Toen kon hij niet snel genoeg vooraan staan om gezien te worden. Nu het misgaat, duikt hij weg. Dat zegt eigenlijk alles.
Uitstekend gedaan door Ajax. De man die verantwoordelijkheid draagt voor veiligheid verschijnt voor de camera om tekst en uitleg te geven. Een simpele journalist en al helemaal een sportjournalist beseft dit natuurlijk niet. Geeft niks sjoerd
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij had het voortouw moeten nemen. Wat had hij moeten doen dan volgens jou? Met een megafoon roepen of ze alsjeblieft willen ophouden? De politie bellen? Wat dan? Wat denk je in vredesnaam dan te moeten doen op zo'n moment? Ik zeg: helemaal niks kun je dan. Serieus wat een onzin.
@dilima1966 had misschien wel gemoeten ja. Misschien dat de FD heeft gezegd, mijn verantwoordelijkheid ik ga ook het woord doen? Geen idee wat er achter de schermen afspeelt.
De portefeuille Veiligheid moet bij de algemeen directeur zijn neergelegd als de hoogst verantwoordelijke functionaris, net zoals die in een gemeente bij de burgemeester ligt. Onbegrijpelijk dat dit bij Ajax niet het geval is, zo kan hij zijn verantwoordelijkheid blijven ontlopen als hoogste baas.
Was Menno Geelen niet diezelfde man die zich als een soort Julius Caesar op het veld van de ArenA liet interviewen toen het goed ging met Ajax onder Farioli? Toen kon hij niet snel genoeg vooraan staan om gezien te worden. Nu het misgaat, duikt hij weg. Dat zegt eigenlijk alles.
Uitstekend gedaan door Ajax. De man die verantwoordelijkheid draagt voor veiligheid verschijnt voor de camera om tekst en uitleg te geven. Een simpele journalist en al helemaal een sportjournalist beseft dit natuurlijk niet. Geeft niks sjoerd