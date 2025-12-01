(38) heeft een boekje opengedaan over lastige aspecten en momenten uit zijn voetbalcarrière. De voormalige speler van Ajax speelt ondertussen richting zijn pensioen bij Inter Miami, maar heeft het naar eigen zeggen niet altijd makkelijk gehad.

In gesprek met het Spaanse Diario Sport vertelt Suárez over bepaalde aspecten waar hij het tijdens zijn carrière lastig mee heeft gehad. "Toen ik bij Nacional debuteerde, leverden ze kritiek omdat ik kansen miste. Bij Ajax noemden ze me dik. Bij Liverpool vielen ze me aan vanwege mijn slechte gedrag. Toen ik bij Barcelona zat, werd ik enorm bekritiseerd als ik slecht in vorm was. In elke fase van mijn carrière heb ik moeten vechten."

Artikel gaat verder onder video

De spits, die binnenkort kan terugkijken op een geweldige carrière, benadrukt ook de lastige omstandigheden waarin hij opgroeide. Die hebben hem dan ook gevormd. "Ik heb altijd moeten vechten. Als klein kind was ik altijd buiten om voedsel te zoeken en ervoor te zorgen dat mijn familie te eten had. En dan ook echt áltijd. Het is vroeger écht niet makkelijk voor me geweest. Daardoor vecht ik altijd tot het bittere eind."

Suárez staat ondertussen vooral bekend om zijn ongekende kwaliteiten, zijn doorzettingsvermogen, maar ook door zijn wangedrag binnen de lijnen. Zo beet hij in 2011 Otman Bakkal in de nek, iets wat hij later nog zou herhalen. "Ik weet dat ik niet altijd het goede voorbeeld heb gegeven. Soms kunnen mijn vrouw en mijn kinderen ook niet geloven wat ze zien. Maar dat rebelse, die vechtlust komt dus uit mijn jeugd. Ik heb geprobeerd hier aan te werken, maar soms als ik op het veld staat, wint die persoonlijkheid van mij. En deels daardoor heb ik zo'n fraaie carrière." Suárez heeft nog een contract tot het einde van het kalenderjaar, maar het is nog onduidelijk of hij met voetbalpensioen gaat. Het lijkt erop alsof de ex-Ajacied nog door wil blijven voetballen.