Ajax komt met statement na vuurwerkchaos tegen FC Groningen

Ajax is met een statement gekomen na de staking van de wedstrijd tegen FC Groningen. De club veroordeelt het afsteken van het vele vuurwerk en kondigt aanvullende maatregelen aan, indien de daders worden opgespoord.
"Ajax vindt het ronduit schandalig wat vanavond in het stadion is gebeurd", meldt de club via de eigen socialmediaplatformen. "Wij bieden onze excuses aan, aan eenieder die hierdoor op welke wijze dan ook gedupeerd is. De veiligheid van toeschouwers en spelers is in gevaar gebracht. Dat is onacceptabel. Wij nemen nadrukkelijk afstand van dit wangedrag. Vuurwerk hoort niet in het stadion."
"De toeschouwers die in het bewuste deel van het stadion waren, zijn gefouilleerd. Ook zijn honden ingezet om vuurwerk op te sporen, zowel in het stadion voordat het openging, als bij de instroom van de toeschouwers. Daarnaast zijn nog andere preventieve maatregelen genomen. Desondanks hebben we daarmee deze situatie niet weten te voorkomen", geeft de club toe.
"We gaan uiteraard de camerabeelden bestuderen om proberen daders op te sporen en daarnaast op andere manieren onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Als dat leidt tot identificatie van daders, dan zullen we passende maatregelen nemen."
Financieel directeur Shashi Baboeram Panday, die ook veiligheid in zijn portefeuille heeft, reageert bij ESPN en biedt zijn excuses aan. "We zijn op dit moment de camerabeelden aan het bekijken en voeren daarnaast andere onderzoeken uit om te achterhalen wat er precies is gebeurd. We onderzoeken ook hoe we de wedstrijd kunnen uitspelen."
Wat voor consequenties hebben de gebeurtenissen voor Ajax zelf? "Dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat hangt ook een beetje af van wat de KNVB kan en wil opleggen." Verder zegt Panday dat er al vermoedens waren over een actie naar aanleiding van het overlijden van supporter Tum. "Daarom hebben wij onze maatregelen opgeschaald. Supporters zijn gefouilleerd bij de ingangen, we hebben met honden langs de vakken gelopen. Dus we hebben alle maatregelen genomen die wij konden nemen. Maar ook wij zijn overvallen door de omvang en de hoeveelheid, en met name door de ernst van het type vuurwerk."
Verslaggever Toine van Peperstraten vraagt zich af hoe Ajax weer baas in eigen stadion wordt, want dat lijkt nu niet het geval. "We zijn continu met de ArenA in gesprek over hoe wij dit kunnen terugdringen. We blijven maatregelen nemen: we blijven fouilleren, we blijven honden inzetten, we blijven camerabeelden bekijken. Het helpt niet genoeg, maar we moeten doen wat we kunnen doen."
Dit is een paar weken geleden ook al gebeurd. Ajax heeft toen al geen netten geplaatst en nu opnieuw niet. Daarmee hebben ze gewoon bloed aan hun handen. Ze hebben dit laten gebeuren terwijl iedereen wist dat er iets stond te gebeuren. Wat mij nog het meest stoort is dat dit statement voelt alsof het al kant en klaar klaar lag. Alsof ze precies wisten wat er ging komen, maar toch besloten duizenden mensen waaronder kinderen, het stadion in te laten zonder de juiste maatregelen te nemen. En dan achteraf verbaasd doen en zeggen dat “alles is opgeschaald” terwijl je niet eens basisveiligheid zoals vangnetten regelt… dat is pure nalatigheid. Ze mogen blij zijn dat er geen doden zijn gevallen, want het had makkelijk anders kunnen aflopen. Ajax mag best stoppen met mooie woorden en verantwoordelijkheid eindelijk eens echt nemen.
Knul besef je wel wat je schrijft? Ik denk het niet, erger ik weet het wel zeker van niet. "bloed aan hun handen" Zoek hulp, kijk naar je aanvullende verzekering voor volgend jaar. Als je iedereen fouilleert, ik heb dit aan den lijve ondervonden en ook waargenomen en dit gebeurt alsnog dan moet je het elders zoeken. Het vuurwerk is dus ruim van te voren binnengehaald dan is het eerste wat mij te binnen schiet is dat het binnen is gebracht met de catering/leveranciers
@Vrij Dag Rustig aan. Je hoeft mij niet persoonlijk aan te vallen omdat je het niet met me eens bent. Mijn punt gaat niet over het fouilleren alleen, maar over het feit dat dit eerder is gebeurd en Ajax, ondanks alle waarschuwingen, nog steeds geen netten heeft geplaatst of andere basisveiligheidsmaatregelen heeft genomen. Dat jij zelf wordt gefouilleerd bewijst juist dat dit vuurwerk vooraf al is binnengebracht, en dat bevestigt precies wat ik zei.. Ajax wist dat er risico was en heeft het alsnog laten gebeuren. Daar gaat het om.
@Vrij Dag jouw opvatting is het probleem van (nu). Doodrelativeren ipv de ernst van de situatie voor je zien. Allereerst ben je als club verantwoordelijk voor alles wat er in JOUW stadion gebeurd. Als je als Bijenkorf weet dat er op koopavond nav een melding 3 mensen met messen je winkel in komen en je laat al je klanten binnen zonder dat zij weten wat er zou kunnen gebeuren, man man. Moord en brand zal je roepen. Dit gaat om alle clubs, maar zorg er svp niet voor dat jouw liefde blind maakt.
Geen thuissupporters meer, alleen vrouwen en kinderen.
Ajax : Vuurwerk hoort niet in het stadion. , Supporters : Wij hebben toch vuurwerk binnen gekregen dus steken het af. , Niet je eigen goed praten als je toelaat dat er vuurwerk binnen is gekomen. Bedoel waar heb je stewards en politie voor om dit in goede orde te houden.
Maatregelen gaan niet werken. Wat je krijgt is dat er straks misschien (?) wat daders kunt opsporen en die krijgen wellicht een stadionverbod of boete of wat dan ook, maar er zijn er nog honderden. Dit is een gebed zonder einde. Zelfs de politiek lost dit niet op. Dit is een maatschappelijk probleem en gaat feitelijk nog veel verder dan een voetbalstadion, want ook op straat, in de kroeg etc etc etc komt er steeds vaker geweld en rotzooi voor. Nogmaals, dit gebeurt in heel Europa in allerlei stadions of rondom wedstrijden. Dan weer hier, dan weer daar. Het gaat niet meer goedkomen.
Enig idee hoeveel stewards en politie je nodig hebt om hier wat tegen te beginnen? In heel Nederland is er een enorm gebrek aan politie, en bovendien moge ze niet of nauwelijks wat, omdat ze zich aan allerlei protocollen en regels moeten houden. Vergeet het maar.
@Docker Dan spelen ze in Amsterdam maar gewoon zonder publiek als ze zich niet kunnen gedragen. Precies zoals ADO heeft besloten dat er geen uitsupporters meer meekomen. Als je het niet normaal kunt doen, dan volgen er maatregelen. Probleem opgelost.
Alweer een schijnoplossing en de grootste onzin. Hier is waarom: je kunt die mensen misschien uit je stadion weren, maar niet uit je stad. We doen met z'n allen gewoon burgerkleding aan, zonder clublogo en we gaan de halve stad afbreken. Wat je doet is het probleem verplaatsen, niks oplossen. Je zou het moeten weten met het fonteintje in Italië, toch? Was heel fijn buiten het stadion, maar ze braken net zo goed vanalles af. Je fantaseert maar wat. Je lost niks op met je redenatie.
@Docker Je gaat nu heel ver de andere kant op met scenario’s over “de halve stad afbreken”. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Het punt is simpel.. als je in je eigen stadion de veiligheid niet kunt waarborgen, dan is spelen zonder publiek een logische maatregel. Dat is geen fantasie, dat gebeurt al jaren bij meerdere clubs, nationaal en internationaal. Het gaat er niet om om mensen uit de stad te weren, maar om de directe risico’s in het stadion te beperken. Daar vond het vuurwerk plaats, daar werd het spel gestaakt, en daar liggen de verantwoordelijkheden van de club. Buiten het stadion ligt de verantwoordelijkheid primair bij gemeente en politie. Binnen het stadion bij Ajax. Dat verschil moet je niet door elkaar halen.
Nogmaals, je vertelt onzin. "Verantwoordelijkheid van de club" is een fantasieverhaal op het moment dat je een paar duizend hooligans in je stadion hebt zitten die meer macht hebben dan je als club hebt. Die mensen hebben lak aan je beleid en je opgehangen netjes. Het zijn schijnspelregels en schijnoplossingen. Voor een stad waar een burgemeester de verantwoordelijkheid heeft is het hetzelfde verhaal: als je denkt dat je zo'n mensen gaat tegenhouden met te weinig politie, als je denkt dat je ze überhaupt gaat tegenhouden om je stad naar de kl*ten te helpen, dan fantaseer je wat veel. Je gaat dat niet stoppen. Ook niet als je braaf netjes in je stadion hangt. Ik wacht het wel af wat je te melden hebt als het weer eens bij jullie gebeurd. Ik ben benieuwd welke stoere Feyenoordbestuurder het veld op komt lopen om dat volk te vertellen dat ze niet meer welkom zijn. Ik denk helemaal niemand. Want daarna kom je met een beetje pech niet meer levend thuis.
@Docker Je gaat nu wel heel ver off-topic en in extreme scenario’s die niets meer met dit artikel of deze situatie te maken hebben. We hebben het gewoon over de veiligheid in het stadion tijdens Ajax–Groningen. Daar ligt de verantwoordelijkheid van de club, niet bij alle drama’s die jij er nu bij haalt. Buiten het stadion is bovendien een totaal andere discussie. Omdat je nu ook begint over bedreigende situaties en hele steden “naar de kl*ten helpen”, heb ik je reactie gemeld. Laten we het gewoon inhoudelijk houden.
De stadioncontrole is niet waterdicht, dat is wel duidelijk. Ajax moet de hand in eigen boezem steken en de volledige consequenties wat die ook mogen zijn volledig aanvaarden. De club moet ook richting de harde kern van de f-side harde maatregelen nemen zodat deze ontoelaatbare en gevaarlijke acties tot het verleden behoren.
De stadioncontrole is niet waterdicht, dat is wel duidelijk. Ajax moet de hand in eigen boezem steken en de volledige consequenties wat die ook mogen zijn volledig aanvaarden. De club moet ook richting de harde kern van de f-side harde maatregelen nemen zodat deze ontoelaatbare en gevaarlijke acties tot het verleden behoren.