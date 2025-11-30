Ajax komt met statement na vuurwerkchaos tegen FC Groningen

Ajax is met een statement gekomen na de staking van de wedstrijd tegen FC Groningen. De club veroordeelt het afsteken van het vele vuurwerk en kondigt aanvullende maatregelen aan, indien de daders worden opgespoord.

"Ajax vindt het ronduit schandalig wat vanavond in het stadion is gebeurd", meldt de club via de eigen socialmediaplatformen. "Wij bieden onze excuses aan, aan eenieder die hierdoor op welke wijze dan ook gedupeerd is. De veiligheid van toeschouwers en spelers is in gevaar gebracht. Dat is onacceptabel. Wij nemen nadrukkelijk afstand van dit wangedrag. Vuurwerk hoort niet in het stadion."

Artikel gaat verder onder video

"De toeschouwers die in het bewuste deel van het stadion waren, zijn gefouilleerd. Ook zijn honden ingezet om vuurwerk op te sporen, zowel in het stadion voordat het openging, als bij de instroom van de toeschouwers. Daarnaast zijn nog andere preventieve maatregelen genomen. Desondanks hebben we daarmee deze situatie niet weten te voorkomen", geeft de club toe.

"We gaan uiteraard de camerabeelden bestuderen om proberen daders op te sporen en daarnaast op andere manieren onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Als dat leidt tot identificatie van daders, dan zullen we passende maatregelen nemen."

Reactie van Shashi Panday

Financieel directeur Shashi Baboeram Panday, die ook veiligheid in zijn portefeuille heeft, reageert bij ESPN en biedt zijn excuses aan. "We zijn op dit moment de camerabeelden aan het bekijken en voeren daarnaast andere onderzoeken uit om te achterhalen wat er precies is gebeurd. We onderzoeken ook hoe we de wedstrijd kunnen uitspelen."

Wat voor consequenties hebben de gebeurtenissen voor Ajax zelf? "Dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat hangt ook een beetje af van wat de KNVB kan en wil opleggen." Verder zegt Panday dat er al vermoedens waren over een actie naar aanleiding van het overlijden van supporter Tum. "Daarom hebben wij onze maatregelen opgeschaald. Supporters zijn gefouilleerd bij de ingangen, we hebben met honden langs de vakken gelopen. Dus we hebben alle maatregelen genomen die wij konden nemen. Maar ook wij zijn overvallen door de omvang en de hoeveelheid, en met name door de ernst van het type vuurwerk."

Verslaggever Toine van Peperstraten vraagt zich af hoe Ajax weer baas in eigen stadion wordt, want dat lijkt nu niet het geval. "We zijn continu met de ArenA in gesprek over hoe wij dit kunnen terugdringen. We blijven maatregelen nemen: we blijven fouilleren, we blijven honden inzetten, we blijven camerabeelden bekijken. Het helpt niet genoeg, maar we moeten doen wat we kunnen doen."