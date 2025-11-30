Bas Nijhuis heeft er geen goed woord voor over dat er zondag tijdens Ajax - FC Groningen een uitgebreide vuurwerkactie werd gehouden, waardoor de wedstrijd uiteindelijk definitief gestaakt werd. De actie was een eerbetoon voor de overleden supporter Tum, maar volgens de arbiter had dit niks meer met voetbal te maken.

Net als op 1 november besloten fanatieke supporters van Ajax aan de hand van vuurwerk een eerbetoon te organiseren voor een overleden fan. Nadat eerst Patrick van Overeem op deze manier herdacht werd, was de actie van zondag voor Tum. Hij overleed op 19 november op 29-jarige leeftijd.

Nijhuis werd na de eerste staking, dus na vijf minuten spelen, gevraagd naar zijn mening en hoe groot de kans was dat de wedstrijd doorgespeeld kon worden. "Fakkels op het vak is al te gek voor woorden", reageerde een zichtbaar geïrriteerde Nijhuis. "Maar als je hier je eigen spelers met iets in de ogen wil raken, dan moet je hier vooral mee doorgaan. Het is echt schandalig." Op dat moment was het arbitrale team al flink in overleg met de KNVB.

Nijhuis hoorde tijdens het interview ook dat er mogelijk in minuut 27 weer een vuurwerkactie gepland stond. "Dan gaan we weer naar binnen toe. Het is een poppenkast, schandalig. Als het weer gebeurt, dan zijn er andere consequenties. Je kunt wel raden wat dat gaan zijn."

Reactie na definitieve staking

Toen de wedstrijd toch hervat werd, duurde het nog niet eens dertig seconden voordat de eerste fakkels van Ajax-supporters weer ontstoken waren. Nijhuis stuurde alle spelers weer resoluut naar binnen en eiste dat het duel definitief gestaakt zou worden.

"Ik kan de veiligheid van de spelers niet meer garanderen. Dat ga ik ook niet meer doen, wat mij betreft is de wedstrijd gestaakt. We hebben bij de burgemeester (Femke Halsema, red.) aangegeven dat wij vanuit de KNVB gaan staken. Maar de burgemeester moet daar nog officieel goedkeuring voor geven."

De arbiter sprak nog een keer zijn afschuw uit over de supportersactie. "Dit gedrag dit kan toch niet. Ik wil het niet op mijn naam hebben dat ik de veiligheid van spelers hier in het geding breng." Nijhuis twijfelde ook geen moment toen hij na de hervatting weer vuurwerk op het veld gegooid zag worden. "Je zag de eerste fakkels alweer komen. Het was er geen één, je ziet hoeveel er ligt. Schandalig. Ik hoop dat ze het een keer keihard aanpakken. De club kan er niks aan doen, maar tegen dit gekkenwerk moet een keer worden opgetreden."