Live voetbal 5

Nederlandse voetbalfans eisen enorme maatregelen KNVB na vuurwerk Ajax

Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
30 november 2025, 20:33   Bijgewerkt: 20:43

Supporters van Ajax hebben zondag met een uitgebreide vuurwerkshow Tum, een onlangs overleden supporter, geëerd. Dit gebeurde in de vijfde minuut van het duel met FC Groningen. Veel mensen in Nederland vinden dat de KNVB enorm hard moet ingrijpen.

Op 1 november werd er al een soortgelijke actie gehouden, toen er voor Patrick Overeem een eerbetoon was georganiseerd. Ook daar kwam er vuurwerk aan te pas en werd de wedstrijd (thuis tegen sc Heerenveen) stilgelegd. De fanatieke supporters (5th Hooligans) vonden dat blijkbaar een succes en hebben besloten dit ook voor Tum, die onlangs op 29-jarige leeftijd overleed, te doen.

Artikel gaat verder onder video

In de vijfde minuut van de wedstrijd werd er plots enorm veel vuurwerk afgestoken in de Johan Cruijjf ArenA. Scheidsrechter Bas Nijhuis voelde de bui al hangen en stuurde de spelers direct naar binnen. Op het moment van schrijven is het onduidelijk of de wedstrijd zondag uitgespeeld gaat worden.

Voetbalfans uit het hele land delen hun verontwaardiging op X. Veel twitteraars vinden onder andere dat Ajax een puntenstraf verdient. Ook een reglementaire 0-3 nederlaag tegen FC Groningen wordt vaak genoemd.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Spandoek NEC

Zelden vertoond: NEC-supporters schilderen spandoek tijdens (!) wedstrijd

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Mohamed Ihattaren van Fortuna Sittard

Ihattaren loopt leeg over ploeggenoten: ‘Dan begrijp je het niet, hoor’

  • Gisteren, 22:26
  • Gisteren, 22:26
Mohamed Ihattaren

Ihattaren maakt grote indruk: ‘Jij hoort niet bij Fortuna thuis’

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
1 1 reactie
Reageren
1 reactie

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EttoE
41 Reacties
279 Dagen lid
75 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

1 Wedstrijd zonder publiek, 2 bij de volgende overtreding, 3 bij die daarna etc. Je kunt de vakken van de F-side ook een keer leeg laten, dan zijn we ook van die irritante megafoon af.

Vriendje Stokvis
1.560 Reacties
437 Dagen lid
8.304 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou duidelijk 3 punten voor FC Groningen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EttoE
41 Reacties
279 Dagen lid
75 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

1 Wedstrijd zonder publiek, 2 bij de volgende overtreding, 3 bij die daarna etc. Je kunt de vakken van de F-side ook een keer leeg laten, dan zijn we ook van die irritante megafoon af.

Vriendje Stokvis
1.560 Reacties
437 Dagen lid
8.304 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou duidelijk 3 punten voor FC Groningen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel