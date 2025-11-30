Supporters van Ajax hebben zondag met een uitgebreide vuurwerkshow Tum, een onlangs overleden supporter, geëerd. Dit gebeurde in de vijfde minuut van het duel met FC Groningen. Veel mensen in Nederland vinden dat de KNVB enorm hard moet ingrijpen.

Op 1 november werd er al een soortgelijke actie gehouden, toen er voor Patrick Overeem een eerbetoon was georganiseerd. Ook daar kwam er vuurwerk aan te pas en werd de wedstrijd (thuis tegen sc Heerenveen) stilgelegd. De fanatieke supporters (5th Hooligans) vonden dat blijkbaar een succes en hebben besloten dit ook voor Tum, die onlangs op 29-jarige leeftijd overleed, te doen.

In de vijfde minuut van de wedstrijd werd er plots enorm veel vuurwerk afgestoken in de Johan Cruijjf ArenA. Scheidsrechter Bas Nijhuis voelde de bui al hangen en stuurde de spelers direct naar binnen. Op het moment van schrijven is het onduidelijk of de wedstrijd zondag uitgespeeld gaat worden.

Voetbalfans uit het hele land delen hun verontwaardiging op X. Veel twitteraars vinden onder andere dat Ajax een puntenstraf verdient. Ook een reglementaire 0-3 nederlaag tegen FC Groningen wordt vaak genoemd.

Het hele vak leeg ruimen! En anders de overwinning aan 050 geven! #ajagro — Lajos🇵🇸 (@Sojal1990) November 30, 2025

@knvb weer vuurwerk op het veld, wanneer krijgt Ajax eens puntenaftrek? Boete? Wedstrijd zonder publiek? #ajagro — Aad (@AadH1983) November 30, 2025

Mongolen op de F-Side zijn dus de baas in de JCA. Ongelofelijk. #ajagro — Rem (@Remmetje14) November 30, 2025

Te walgelijk voor woorden om het overlijden van één persoon te misbruiken voor extreem asociaal wangedrag wat te koste gaat van 80 procent vd rest vh stadion. #ajagro — Laurens89! (@EshuisL) November 30, 2025

KNVB 6 punten aftrek voor dat tuig, volgende keer negen. #ajagro — Nas (@Nasehv) November 30, 2025

Supporters van de harde kern zijn de baas bij Ajax. Ze herdenken weer een overleden vriend met vuurwerk. Ze kunnen beter stoppen hier met voetbal, totdat ze weer controle hebben over hun aanhang. Gaat echt helemaal nergens meer over. #ajagro pic.twitter.com/Weh0FgRPoZ — Willem Vissers (@vkwillemvissers) November 30, 2025

De bond laat het allemaal gebeuren, keihard aanpakken. Punten in mindering en lege tribunes zou niet meer dan terecht zijn. Het is niet de eerste keer namelijk. — Optayoko (@optayoko) November 30, 2025

Het enige wat werkt is de club direct 3 punten in mindering brengen. De volgende keer dat het gebeurt, zes punten… Dan houdt het snel op. Er is geen beginnen aan met dit soort Supporters. Net als bij PEC Zwolle, ADO Den Haag en Feyenoord... — Karel Jansen (@Karel_Jansen19) November 30, 2025

Ik ben Ajacied, maar dit moet maar eens een 0-3 reglementaire nederlaag worden.. — Joeri Stolp (@JS2x5) November 30, 2025