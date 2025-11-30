Supporters van Ajax hebben zondag met een uitgebreide vuurwerkshow Tum, een onlangs overleden supporter, geëerd. Dit gebeurde in de vijfde minuut van het duel met FC Groningen. Veel mensen in Nederland vinden dat de KNVB enorm hard moet ingrijpen.
Op 1 november werd er al een soortgelijke actie gehouden, toen er voor Patrick Overeem een eerbetoon was georganiseerd. Ook daar kwam er vuurwerk aan te pas en werd de wedstrijd (thuis tegen sc Heerenveen) stilgelegd. De fanatieke supporters (5th Hooligans) vonden dat blijkbaar een succes en hebben besloten dit ook voor Tum, die onlangs op 29-jarige leeftijd overleed, te doen.
In de vijfde minuut van de wedstrijd werd er plots enorm veel vuurwerk afgestoken in de Johan Cruijjf ArenA. Scheidsrechter Bas Nijhuis voelde de bui al hangen en stuurde de spelers direct naar binnen. Op het moment van schrijven is het onduidelijk of de wedstrijd zondag uitgespeeld gaat worden.
Voetbalfans uit het hele land delen hun verontwaardiging op X. Veel twitteraars vinden onder andere dat Ajax een puntenstraf verdient. Ook een reglementaire 0-3 nederlaag tegen FC Groningen wordt vaak genoemd.
