Fred Grim: 'Ko Itakura ontkracht zijn veelbesproken interview'

Ajax-spelers Rayane Bounida, Ko Itakura en Youri Regeer
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 november 2025, 19:46

Fred Grim heeft met Ko Itakura gesproken over de recente berichtgeving over de verdediger van Ajax. Nederlandse media schreven op basis van berichtgeving in Japan dat Itakura ontevreden is bij Ajax. Volgens de Japanner is dat interview verkeerd vertaald.

“Nou, dit is wel mooi”, zegt Grim tegen ESPN, kort voor het duel met FC Groningen. “Ik heb met Ko gesproken, ook naar aanleiding van het zogeheten interview. Ko ontkracht dit interview. Hij zegt dat hij niet met de Nederlandse pers gesproken heeft. Dit is vertaald vanuit de Japanse versie en dus ook niet correct vertaald.

“Ko is teruggekomen uit de interlandperiode. Die trainingsdag daarna heeft hij eigenlijk op vijftig procent mogen doen en is hij eerder naar binnen gegaan in verband met een jetlag”, legt inteirm-trainer Grim uit. “De dag daarna hebben we inderdaad wel op die positie getraind met Ko. Uiteindelijk wordt er veel gezegd en geschreven."

In Nederland werd beweerd dat Itakura had gezegd: "Ik ben niet blij met mijn huidige situatie." Die uitspraak is ook daadwerkelijk te lezen in het originele Japanse artikel van Toru Nakata van het Japanse voetbalblad World Soccer Digest

Hij zou verrast zijn geweest door de boodschap van Grim dat hij tegen Benfica als nummer zes moest spelen. "Ik was verrast, omdat we het niet hadden getraind", zou Itakura gezegd hebben tegen . "De spelers die meededen tegen Excelsior, moesten herstellen en dus is er niet veel getraind voor de wedstrijd tegen Benfica. Daarom dacht ik echt: huh?"

Volg de ontwikkelingen bij Ajax - FC Groningen in ons liveverslag.

Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
7
1
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

Complete Stand

