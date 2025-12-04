Live voetbal 9

Hugo Borst schrikt van gedrag Robin Pröpper: 'Nooit van hem verwacht'

Hugo Borst
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
4 december 2025, 20:07

Hugo Borst heeft geen goed woord over voor het gedrag van Robin Pröpper richting Troy Parrott, tijdens de competitiewedstrijd tussen FC Twente en AZ. Na zijn late penaltymisser werd Parrott getreiterd door Pröpper.

De Ier hoopte wederom de held te zijn door een late strafschop binnen te schieten, zoals dat ook het geval was toen hij zijn land recent naar de play-offs voor het komende WK schoot. Parrott faalde in Enschede echter hopeloos. De spits besloot een panenka te doen, maar die ging over het doel van Lars Unnerstall. Terwijl Parrott zijn shirt over zijn hoofd deed, kwamen er meerdere FC Twente-spelers op hem afgerend, waaronder Robin Pröpper en Arno Verschueren. Zij lachten de AZ-speler in zijn gezicht uit.

In zijn column voor het Algemeen Dagblad schrijft Borst over de misser. “Ineens was zijn brutale besluit niet goed maar fout”, stelt hij over Parrott. “In sport is het leven zeer overzichtelijk. Een penalty moet erin. Als je ‘m erin schiet doe je iets goed. Mis je dan doe je iets fout.”

De reacties waren boeiend, vindt Borst. “Ontzetting bij AZ’ers natuurlijk. Geen 1-1. Niet alle medespelers troostten de penaltymisser. Bij de tegenstanders zag je deels opluchting - de wedstrijd werd toch gewonnen - én boosheid. Spelers van FC Twente stormden op de Ierse spits af en scholden of lachten hem uit.”

“Iemand van wie ik dat totaal niet had verwacht was Robin Pröpper. Slimme jongen. Iemand die echt tot tien kan tellen. Hij was de speler die zich het meest misdroeg. Hij treiterde Parrott”, stelt de columnist.

Reactie van Pröpper

De aanvoerder van FC Twente baalde na afloop van zijn reactie, zo bleek uit zijn interview met ESPN. "Dan komt even de emotie eruit. Dat moet ik sowieso niet doen, daar wil ik even mijn excuses voor maken. Af en toe ben ik zo’n idioot. Wat ben ik allemaal aan het doen?! De emotie komt erbij, maar achteraf denk ik: waarom? Ik wil dus ook meteen m’n excuus aanbieden naar de spits toe. Ik moet dit niet doen. Ik ben superblij met de overwinning, daar moet ik me op focussen. Ik snap niet waarom ik dit doe."

Robin Pröpper

Robin Pröpper
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 32 jaar (23 sep. 1993)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
13
0
2024/2025
Twente
-
-
2024/2025
Rangers
27
2
2023/2024
Twente
33
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
14
6
23
6
Utrecht
14
6
21
7
Twente
14
3
20
8
Groningen
14
-2
20
9
Fortuna
14
-2
18

