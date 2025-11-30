FC Twente-spelers pesten Parrott na Panenka-misser: 'Ik ben zo'n idioot, sorry'

miste zondagavond in de laatste seconden van de wedstrijd een cruciale strafschop. Na de gemiste panenka van de AZ-spits kwamen meerdere FC Twente-spelers gelijk naar hem toe om hem uit te lachen.

AZ speelde zondag een vrij matige wedstrijd in Enschede en betaalde daar in de tweede helft de rekening voor. Een voorzet van Thomas van den Belt werd door Bart van Rooij terug geknikt en vervolgens door Daan Rots binnen gewerkt. AZ creëerde vervolgens vrij weinig, maar kreeg in de laatste minuut nog een cadeautje van verdediger Stav Lemkin. Die tikte Parrott aan binnen de zestienmeter.

De Ier hoopte wederom de held te zijn door een late strafschop binnen te schieten, zoals dat ook het geval was toen hij zijn land recent naar de play-offs voor het komende WK schoot. Parrott faalde in Enschede echter hopeloos. De spits besloot een panenka te doen, maar die ging over het doel van Lars Unnerstall.

Terwijl Parrott zijn shirt over zijn hoofd deed, kwamen er meerdere FC Twente-spelers op hem afgerend, waaronder Robin Pröpper en Arno Verschueren. Zij lachten de AZ-speler in zijn gezicht uit.

Reactie Pröpper

De aanvoerder van FC Twente baalde na afloop van zijn reactie, zo blijkt uit het interview met ESPN. "Dan komt even de emotie eruit. Dat moet ik sowieso niet doen, daar wil ik even mijn excuses voor maken. Af en toe ben ik zo’n idioot. Wat ben ik allemaal aan het doen?! De emotie komt erbij, maar achteraf denk ik: waarom? Ik wil dus ook meteen m’n excuus aanbieden naar de spits toe. Ik moet dit niet doen. Ik ben superblij met de overwinning, daar moet ik me op focussen. Ik snap niet waarom ik dit doe."

Van Polen vindt keuze Parrott onbegrijpelijk

ESPN-analist Bram van Polen begrijpt niet dat Parrott voor de Panenka-variant koos. “Ik ben fan van de stift, maar dit was niet het moment ervoor. Hij miste zijn vorige twee penalty’s in de Eredivisie, dan zou je denken dat je op zeker gaat spelen. Vaak heb je wel een vaste hoek. Maar dan dit… Ik neem aan dat hij dit seizoen geen penalty meer gaat nemen bij AZ.

Van Polen heeft begrip voor het interview van Pröpper, waar hierboven naar verwezen wordt. “Soms gedraag je je als een idioot op het veld, dat heb ik zelf ook weleens gehad. Dat je van jezelf denkt: wat ben ik toch een simpele… Ik snap het volledig. De emotie komt erbij kijken en hij voelt de druk bij de club, die draagt hij zelf ook. Er komt veel op je bordje terecht en dan kun je soms overdreven reageren. Dan denk je achteraf: wat ben ik toch een debiel.”