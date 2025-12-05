Voormalig topvoetballer Gary Lineker heeft stevig uitgehaald naar Tommy Robinson. De rechtse activist deelde een video waarop Lineker te zien was met een jongedame aan zijn zijde. Robinson schreef daar een suggestieve boodschap bij.

Robinson postte een filmpje van Lineker met een jongedame tijdens een wandeling in Mexico met de tekst: “Wat ben je hier aan het doen, Gary Lineker?”, vergezeld van een emoji van twee oogjes. Lineker maakte direct duidelijk dat Robinson een grens overschreed. Hij reageerde fel: “Als je het per se wilt weten: ik was op weg naar de apotheek met mijn schoondochter, om medicijnen te halen voor haar zieke man… mijn zoon. Haat is een vreselijke zwakte.”

Beelden uit Mexico waren onschuldig

Artikel gaat verder onder video

De video was eerder door een fan gedeeld op Instagram. In het fragment klinkt een voorbijganger die enthousiast zegt: “Hoi Gary, alles goed? Geniet van je vakantie.” Lineker glimlacht, zwaait en antwoordt: “Jij ook.”

Op de achtergrond is ook Linekers zoon Harry te zien, in het gele shirt van Tigres, een Mexicaanse club. De caption van de fan luidde: "Wat is de kans dat je Gary Lineker zomaar tegenkomt op straat in Mexico?" Lineker verbleef een week in Mexico, onder meer omdat hij werd opgenomen in de International Football Hall of Fame tijdens een grote ceremonie in Pachuca.

Lineker is inmiddels terug in Groot-Brittannië. Op zijn 65ste verjaardag werd hij gespot op de tribune bij Crystal Palace – Manchester United, waar United met 2-1 won. Daarnaast werkt de presentator aan een nieuw hoofdstuk: hij maakt de overstap naar Netflix, dat hem een zeer lucratief contract heeft aangeboden. Tijdens het WK van volgend jaar zal hij zijn podcast The Rest Is Football presenteren vanuit Noord-Amerika.

Nasleep van zijn vertrek bij de BBC

Lineker verliet de BBC in mei, nadat hij een omstreden afbeelding had gedeeld die als antisemitisch werd ervaren. Zijn verklaring was helder: “Ik heb die afbeelding niet gezien en zou nooit bewust iets antisemitisch delen. Ik erken de fout en de pijn die ik heb veroorzaakt, en ik bied opnieuw mijn excuses aan. Een stap terug doen voelt nu als de juiste keuze.”

Naast zijn Netflix-klus gaat Lineker binnenkort ook een quiz presenteren op ITV: The Box, waarin bekende deelnemers op onbekende locaties verschillende spellen uitvoeren.