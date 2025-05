'Gary Lineker vertrekt definitief bij BBC na controversiële post'

De BBC en Gary Lineker staan op het punt een voortijdig einde te maken aan hun samenwerking. Dat meldt de publieke omroep maandagmorgen althans. Lineker is komend weekeinde voor het laatst te zien als presentator van het programma Match of the Day en zou normaal gesproken tot en met het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada werkzaam blijven bij de publieke omroep, maar nu is de verwachting dat hij na komend weekeinde al vertrekt. Aanleiding hiervoor is een controversiële post die hij deelde over zionisme.

De BBC meldt maandag dat Lineker ‘op het punt staat’ de publieke omroep te verlaten. “Een aankondiging wordt maandag verwacht”, zo klinkt het. In november vorig jaar werd al bekend dat Lineker na dit seizoen zou stoppen als presentator van het programma Match of the Day. De BBC en Lineker kwamen overeen dat hij nog wel de FA Cup volgend seizoen én het WK van 2026 zou presenteren voor de omroep, maar maandag klinkt dat ‘de best betaalde BBC-presentator ook niet langer de verslaggeving van het WK zal verzorgen’.

“Vorige week moest hij zijn excuses aanbieden nadat hij een bericht op sociale media over zionisme had gedeeld met een afbeelding van een rat, die historisch gezien als antisemitische belediging werd gebruikt”, zo schrijft de omroep. Volgens de BBC heeft Lineker aangegeven de verwijzingen ‘zeer te betreuren’ en was het niet zijn intentie om ‘bewust iets antisemitisch’ te delen. Hij zou het bericht hebben verwijderd toen hij ‘de symboliek van de afbeelding ontdekte’. Algemeen directeur Tim Davie van de BBC leek zijn conclusies echter al getrokken te hebben. “De reputatie van de BBC is in handen van iedereen, en als iemand een fout maakt, kost het ons de prijs”, zo wordt Davie geciteerd. De BBC voegt er zelf aan toe dat de directie Linekers positie als ‘onhoudbaar’ beschouwde.

🚨 NEW: Gary Lineker will announce tomorrow that he's quitting the BBC after 26 years after sharing a "Zionism explained" post with a rat emoji pic.twitter.com/jZSVbJhl8H — Politics UK (@PolitlcsUK) May 18, 2025

Lineker kwam al eerder in opspraak

Het is niet voor het eerst dat Lineker in opspraak komt wegens een bericht op sociale media. In maart 2023 werd de presentator van Match of the Day tijdelijk geschorst door zijn omroep na onenigheid over een bericht waarin hij zei dat de taal die gehanteerd werd door leden van het kabinet van toenmalig premier Rishi Sunak om het asielbeleid van de overheid te promoten ‘niet veel verschilde van de taal die Duitsland in de jaren dertig gebruikte’. De regels voor sociale media werden vervolgens herschreven en stelden dat presentatoren van belangrijke programma’s buiten het nieuws - waaronder Match of the Day - ‘een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om de onpartijdigheid van de BBC te respecteren’, juist vanwege hun status bij de BBC.

Vorige maand zei Lineker in een interview dat hij het gevoel had dat de BBC wilde dat hij bij Match of the Day zou vertrekken, terwijl hij vorig jaar in onderhandeling was over een nieuw contract. “Nou, misschien willen ze wel dat ik vertrek. Dat gevoel had ik”, zo zei de presentator. De BBC reageerde daar niet op, maar noemde hem wel ‘een presentator van wereldklasse’ en voegde eraan toe dat Match of the Day ‘voortdurend evolueert naar veranderende kijkgewoonten’. Lineker kondigde zijn vertrek bij het programma vorig jaar november al aan. De presentatie van Match of the Day wordt met ingang van volgend seizoen verzorgd door Kelly Cates, Mark Chapman en Gabby Logan. Lineker presenteerde het voetbalprogramma sinds 1999.

