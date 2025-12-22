De selectie van Jong Ajax kreeg donderdag en vrijdag het nieuws te horen dat de vriendin van teamgenoot , Elisa, was overleden na een aanrijding. De spelers zijn enorm aangedaan, maar de KNVB wilde het duel van maandagavond niet verplaatsen.

Het trieste nieuws treft niet enkel Verkuijl en de nabestaanden van Elisa, maar ook de teamgenoten van de voetballer. Sommige spelers voelden zich de afgelopen dagen niet in staat om te trainen. Bij trainer Willem Weijs leefde dan ook de hoop dat de wedstrijd van maandag tegen RKC verplaatst zou kunnen worden, maar daar wilde de KNVB niet in meegaan, bevestigt de oefenmeester van Jong Ajax.

Weijs schiet ook vol tijdens het interview met ESPN, omdat hij ziet hoeveel dit alles met zijn spelersgroep doet. "Ik heb ze net gezien, dit is zo onwijs sneu. Dit duel is enorm beladen. Je wilt zoveel voor de mensen doen, maar het is zo moeilijk. Je ziet het verdriet van iedereen, je wil ze steunen. Ik denk ook dat we daar het maximale aan doen als club."

Omdat de KNVB het duel niet wilde verzetten, wordt het maandagavond toch gespeeld. Voetbalfans maken zich daar kwaad om en gooien de voetbalbond massaal onder de bus met teksten als: 'Schaam je kapot'. Voorafgaand aan de wedstrijd was er wel een fraai eerbetoon voor Elisa, die op 21-jarige leeftijd veel te vroeg het leven liet. Op het moment van schrijven staat Jong Ajax met 0-2 achter op De Toekomst.