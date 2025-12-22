Hartverscheurende beelden bij Jong Ajax: eerbetoon Verkuijl aan overleden vriendin

Hele trieste beelden maandagavond voorafgaand aan de wedstrijd Jong Ajax - RKC. Mark Verkuijl verloor donderdagmiddag zijn vriendin Elisa aan een tragisch incident, waar op De Toekomst uitgebreid bij werd stilgestaan.

Elisa werd donderdagmiddag in Ede aangereden tijdens het hardlopen, waarna ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed. Een inktzwarte dag voor Verkuijl en alle nabestaanden, terwijl ook de selectie van Jong Ajax er maar moeilijk mee om kon gaan. Sommige medespelers van Verkuijl konden de afgelopen dagen niet trainen.

Maandag werd er een fraai eerbetoon gehouden voorafgaand aan Jong Ajax - RKC. Zo mocht een zeer geëmotioneerde Verkuijl een Ajax-shirt met de naam van zijn vriendin op de middenstip leggen en werd er vervolgens een minuut stilte gehouden. Ook spelen de spelers met rouwbanden.

Trainer Willem Weijs had het voor de wedstrijd ook al zichtbaar lastig met de situatie, toen hij in gesprek ging met ESPN. "Toen ik het in de kleedkamer moest vertellen, was dat een bom die insloeg." De oefenmeester reed na het nieuws zo snel mogelijk naar Verkuijl toe, om hem bij te staan in deze lastige periode. Daar waren ook spelers en stafleden aanwezig, terwijl Marijn Beuker ook een hart onder de riem kwam steken. Jong Ajax had de wedstrijd van maandagavond liever niet gespeeld, maar dat was geen optie vanuit de KNVB. Weijs kon zijn tranen tijdens het interview maar moeilijk bedwingen.

Een zichtbaar geëmotioneerde Willem Weijs over het overlijden van Elisa, de vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl. pic.twitter.com/iVVdwztEQe — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2025

Jong Ajax wears black armbands and took a moment of silence before the match in honour of the tragic passing of Mark Verkuijl’s girlfriend.



Our thoughts are with Mark and his girlfriend’s family during these difficult times. We are all with you ♥️ pic.twitter.com/jL6Z5bS246 — AFC Ajax (@AFCAjax) December 22, 2025