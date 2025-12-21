Live voetbal 4

Vriendin Mark Verkuijl (Jong Ajax) overleden na aanrijding

Mark Verkuijl van Jong Ajax
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
21 december 2025, 09:35   Bijgewerkt: 09:42

De 21-jarige vriendin van Mark Verkuijl (19) van Jong Ajax is afgelopen week overleden, zo meldt De Telegraaf. Tijdens het hardlopen werd ze aangereden, waarna ze overleed aan haar verwondingen. Maandag zal Jong Ajax rondom het thuisduel met RKC Waalwijk stilstaan bij de tragische gebeurtenis.

De 21-jarige vriendin van Verkuijl werd donderdagmiddag in Ede aangereden tijdens het hardlopen. De vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De bestuurder besloot na het ongeluk door te rijden, maar werd later alsnog aangehouden.

Het ongeluk heeft een flinke impact gehad op de selectie van Jong Ajax. Volgens De Telegraaf zijn de staf, meerdere spelers en Directeur Voetbal Marijn Beuker allemaal op bezoek gegaan bij Verkuijl, die de afgelopen weken aan de kant stond met een hamstringblessure. De middenvelder woonde nog niet samen met zijn vriendin, maar ze waren wel van plan om samen een huis te kopen.

Veel spelers van Jong Ajax waren door het ongeluk de afgelopen dagen niet in staat om te trainen. Maandagavond komt de Amsterdamse beloftenploeg weer in actie, als RKC Waalwijk op bezoek komt. Jong Ajax zal rondom die wedstrijd stilstaan bij de tragische gebeurtenis met rouwbanden en een minuut stilte voor de aftrap van het duel.

21
634 Reacties
45 Dagen lid
1.558 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Vreselijk nieuws. Heel veel sterkte voor de nabestaanden en iedereen binnen Ajax die hierbij betrokken is. Ik had het mooi gevonden als Ajax gisteren al met rouwbanden had gespeeld, maar bovenal staat het verlies zelf natuurlijk voorop.

dilima1966
2.915 Reacties
923 Dagen lid
15.895 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Heel erg ik wens de familie veel sterkte toe de komende tijd ook de familie van Mark Verkuijl heel veel sterkte

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.640 Reacties
1.181 Dagen lid
19.155 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Pff afschuwelijk, voor alle nabestaanden veel sterkte.

Docker
433 Reacties
34 Dagen lid
1.113 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Diep triest. Veel sterkte voor Mark, de families en de betrokkkenen bij Ajax.

CG
2.894 Reacties
880 Dagen lid
13.519 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Vreselijk. Veel sterkte!

GabrielleX01
645 Reacties
1.179 Dagen lid
4.997 Likes
GabrielleX01
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Verschrikkelijk. Veel sterkte voor alle nabestaanden.

Vrij Dag
362 Reacties
580 Dagen lid
478 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sterkte.

