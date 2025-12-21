Vriendin Mark Verkuijl (Jong Ajax) overleden na aanrijding

De 21-jarige vriendin van (19) van Jong Ajax is afgelopen week overleden, zo meldt De Telegraaf. Tijdens het hardlopen werd ze aangereden, waarna ze overleed aan haar verwondingen. Maandag zal Jong Ajax rondom het thuisduel met RKC Waalwijk stilstaan bij de tragische gebeurtenis.

De 21-jarige vriendin van Verkuijl werd donderdagmiddag in Ede aangereden tijdens het hardlopen. De vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De bestuurder besloot na het ongeluk door te rijden, maar werd later alsnog aangehouden.

Het ongeluk heeft een flinke impact gehad op de selectie van Jong Ajax. Volgens De Telegraaf zijn de staf, meerdere spelers en Directeur Voetbal Marijn Beuker allemaal op bezoek gegaan bij Verkuijl, die de afgelopen weken aan de kant stond met een hamstringblessure. De middenvelder woonde nog niet samen met zijn vriendin, maar ze waren wel van plan om samen een huis te kopen.

Veel spelers van Jong Ajax waren door het ongeluk de afgelopen dagen niet in staat om te trainen. Maandagavond komt de Amsterdamse beloftenploeg weer in actie, als RKC Waalwijk op bezoek komt. Jong Ajax zal rondom die wedstrijd stilstaan bij de tragische gebeurtenis met rouwbanden en een minuut stilte voor de aftrap van het duel.