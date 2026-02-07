is volgens De Eretribune geschikt voor de Nederlandse top. De 24-jarige rechtsback kent een uitstekend seizoen bij FC Twente en is klaar om bijvoorbeeld op te volgen bij PSV. Ook Feyenoord zou een goede club kunnen zijn voor Van Rooij, stelt Kees Kwakman in de talkshow van ESPN.

Van Rooij is bezig aan zijn tweede seizoen in Twentse dienst. De Tukkers namen hem vorig seizoen over van NEC, waar hij uitgroeide tot een betrouwbare vleugelverdediger. In de Grolsch Veste ontwikkelt Van Rooij zich uitstekend, waardoor hij deze winter een aanbod kreeg van Wolverhampton Wanderers uit de Premier League. FC Twente besloot niet mee te gaan in de bieding en hield de 24-jarige langer aan boord. Van Rooij heeft nog een contract tot medio 2028.

“Ik denk dat deze jongen voor de top van Nederland heel bruikbaar is. Feyenoord heeft Mats Deijl gehaald, niks op aan te merken, maar dit is in potentie de beste rechtsback die er in de Eredivisie rondloopt. Die zou ook bij de top drie kunnen spelen”, zegt Mario Been.

Bart van Rooij als opvolger Dest bij PSV

Sjoerd Mossou oppert Van Rooij bij PSV: “Als Sergiño Dest weggaat, dan lijkt Van Rooij mij een heel logische opvolger.” Been vindt Van Rooij op zijn beurt ‘niet minder dan Dest’. “Of als Givairo Read weggaat bij Feyenoord, dat kan natuurlijk ook. Wolves bood tien miljoen euro op hem, dus ik denk dat Twente wel rond dat bedrag gaat zitten”, zegt Kees Kwakman.

De Volendamse analist gaat vervolgens dieper in op het spel van de voormalig rechtsback van NEC: “Hij heeft zoveel energie en power. Hij dekt lekker kort. Alleen het dekken voor de goal moet hij verbeteren. Daarin maakt hij af en toe wat foutjes. Dan heeft hij nog weleens snurkmomentjes”, vervolgt Kwakman. Karim El Ahmadi vult aan: “Ook in Europese wedstrijden vond ik hem één van de betere spelers van Twente.”