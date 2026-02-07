Live voetbal 8

Leo Oldenburger kan ogen niet geloven na missers Zeefuik: ‘Dit is godsonmogelijk’

Lequincio Zeefuik mist kans bij Heracles
Foto: © Imago
7 februari 2026, 17:14   Bijgewerkt: 17:24

Lequincio Zeefuik heeft het geluk niet aan zijn zijde tijdens het duel tegen NEC. De spits van Heracles Almelo, die in de tweede seizoenshelft wordt gehuurd van AZ, raakte binnen twee minuten twee keer de binnenkant van de rechterpaal. ESPN-commentator Leo Oldenburger kon zijn ogen niet geloven.

Degradatiekandidaat Heracles ging zaterdagmiddag op bezoek bij het verrassend sterk presterende NEC. Hoewel de Almeloërs door een doelpunt van Bryan Linssen al snel tegen een achterstand aankeken, rechtte de ploeg van Ernest Faber de rug. Zeefuik strafte een fout van Philippe Sandler in de opbouw af en tekende na 23 minuten voor de gelijkmaker.

Wat vervolgens gebeurde, was amper te geloven. Direct na de gelijkmaker had Zeefuik de 1-2 op de schoen. Na een knappe individuele actie over de rechterkant raakte de spits de binnenkant van de paal, waarna de bal aan de andere kant van het doel over de achterlijn rolde.

Nauwelijks twee minuten later verscheen Zeefuik opnieuw alleen voor NEC-doelman Gonzalo Crettaz. De 21-jarige, boomlange spits leek koelbloedig te blijven, maar raakte opnieuw de binnenkant van de paal. Op precies dezelfde wijze als de eerste keer rolde de bal over de achterlijn.

“Dit kan toch helemaal niet!”, reageerde Leo Oldenburger direct vol verbazing. “Twee keer binnen een paar minuten, tegen diezelfde binnenkant van de paal! Twee keer rolt de bal er niet in. Dit is godsonmogelijk. Dit druist tegen álle natuurwetten in. Als je dit zou willen, krijg je het nooit voor elkaar. Bijzonder, bizar!”

De missers kwamen Zeefuik duur te staan, want Tjaronn Chery maakte vlak voor rust de 2-1. Typerend: de bal verdween via de binnenkant van de paal in het doel achter Remko Pasveer.

