staat voor een transfer op huurbasis. De 22-jarige linksbuiten gaat FC Twente tijdelijk inruilen voor Heracles Almelo, meldt journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. In gesprek met Hans Kraay junior wil Heracles-trainer Ernest Faber de deal nog niet bevestigen.

Kraay vroeg Faber voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles: “Klopt het dat Naci Ünuvar onderweg is naar jullie? Ik heb de informatie dat hij onderweg is naar jullie.” Faber antwoordde: “Dat zou mooi zijn. Hij is welkom. We zijn in gesprek met diverse spelers, maar ik kan pas zekerheid geven als alles getekend is. Dat is het enige wat ik nu kan zeggen.”

Ünuvar staat nog tweeënhalf jaar onder contract bij Twente, maar heeft weinig uitzicht op speeltijd. Dit seizoen speelde hij pas negen officiële wedstrijden. In november liep hij een spierblessure op die hem tot de winterstop aan de kant hield, maar nu hij weer terug is, blijft hij op de bank zitten.

Heracles versterkte zich al met Lequincio Zeefuik en Erik Ahlstrand. Daar komt Ünüvar naar alle waarschijnlijkheid dus bij. “De speler heeft al afscheid genomen van staf en spelers en de deal zal snel rond worden gemaakt”, weet Kapteijns te melden.