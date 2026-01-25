Een forse tegenvaller voor Feyenoord in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. In de tweede helft vielen , Anel Ahmedhodzic én Luciano Valente geblesseerd uit. De personele problemen voor Robin van Persie nemen zo zienderogen toe.

Watanabe ging na ruim een uur spelen door zijn rechterenkel in een duel met Lequincio Zeefuik. De Japanner moest onder begeleiding van het veld en werd vervangen door Thijs Kraaijeveld. Watanabe nam plaats in de dug-out, waar hij werd behandeld door de medische staf. De pijn leek nog niet afgenomen.

Vijf minuten na de blessure van Watanabe kreeg óók Anel Ahmedhodzic fysieke klachten. Hij kon de wedstrijd aanvankelijk hervatten, maar liet zich in de slotfase toch vervangen. Ook Valente moest de strijd staken en voelde aan zijn hamstring.

Feyenoord heeft volgende week twee belangrijke wedstrijden voor de boeg: donderdag gaan de Rotterdammers op bezoek bij Real Betis in de Europa League en zondag is PSV de tegenstander in Eindhoven.

In de ziekenboeg van Feyenoord bevinden zich behalve Watanabe en Ahmedhodzic nog vijf verdedigers: Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Givairo Read en Gijs Smal. Verder zijn Gaoussou Diarra, Jakub Moder en Shilow ’t Zand ook uit de roulatie.