Akelige beelden: PSV-toptalent Noah Fernandez raakt ernstig geblesseerd

heeft maandagavond een ogenschijnlijk nare blessure opgelopen bij Jong PSV. In het Keuken Kampioen Divisie-duel met FC Den Bosch ging het na ruim een halfuur fout voor het achttienjarige toptalent van de Eindhovenaren.

Fernandez speelde maandagavond zijn dertiende wedstrijd dit seizoen voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. In de 33ste minuut van het duel dribbelde hij vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en werd hij gevolgd door tegenstander Nick de Groot.

De Groot gaf Fernandez tot tweemaal toe een duw in de rug, waarna de aanvallende middenvelder van Jong PSV ten val kwam in de middencirkel. Fernandez maakte meteen duidelijk dat hij ontzettend veel pijn had en trok zijn shirt voor het gezicht.

In de herhaling was te zien hoe het linkerbeen van Fernandez lelijk terechtkwam bij het afzetten. De belofte werd vervolgens enkele minuten behandeld op het veld, alvorens hij op de schouders van twee stafleden van het veld werd gedragen. Hij was zelf niet in staat om van het veld te lopen.

Voor Fernandez is zijn blessure een flinke streep door de rekening. De middenvelder klopte dit seizoen behoorlijk op de deur bij de hoofdmacht van PSV, met zes optredens in de Eredivisie en twee in het bekertoernooi.