Wordt PSV komend weekend wél de 'vroegste' kampioen ooit?

16 maart 2026, 14:16   Bijgewerkt: 14:24
Peter Bosz, de trainer van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist

Afgelopen weekend zorgde NEC en Feyenoord er voor dat PSV nog geen kampioen werd, maar dit weekend komt daarvoor een herkansing. Ze kunnen de eerste ploeg ooit worden die in maart al kampioen worden, maar dat is wel afhankelijk van het resultaat van De Klassieker eerder die dag.

Komende zondag (22 maart) neemt de huidige nummer twee Feyenoord het om 14:30 in eigen huis op tegen aartsrivaal Ajax. Als het de Rotterdammers niet lukt om een resultaat te halen, kunnen de Eindhovenaren het kampioenschap zelf al beslissen. Zij moeten dan wel later op die dag om 16:45 winnen bij Telstar, waar ze eerder dit seizoen van verloren.

Mocht ‘De Klassieker’ zondag eindigen in een remise, dan kan PSV zich al officieus kampioen noemen. Dan staat de ploeg van Peter Bosz namelijk achttien punten voor met nog zes wedstrijden te gaan en kan het in theorie alleen nog maar mis gaan op doelsaldo, iets waar PSV een ruime voorsprong in heeft.

Als de Rotterdammers weten te winnen van Ajax, wordt het feest in Eindhoven met nog minimaal twee weken opgeschoven. Het laatste weekend van maart is namelijk een interlandweekend en de Eredivisie wordt pas het eerste weekend van april weer hervat. PSV zou dan nog steeds kampioen ooit kunnen worden, maar niet de eerste kampioen in maart en ook niet de snelste kampioen in aantal wedstrijden.

Het record van vroegste kalenderdatum staat momenteel al op naam van PSV zelf. In het seizoen 1977/78 werden de Eindhovenaren op 8 april kampioen. Als je gaat kijken naar het aantal wedstrijden, dan kunnen de Eindhovenaren alleen nog gelijk komen met AZ, dat in het seizoen 1980/81 kampioen nadat ze, net als de Eindhovenaren na komende zondag, 28 wedstrijden hadden gespeeld.

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
14:30
Ajax
Wordt gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

