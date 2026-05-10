NAC-fans misdragen zich ernstig en staken wedstrijd doelbewust

10 mei 2026, 18:10
Foto: © ESPN
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is zondagmiddag doelbewust gestaakt door supporters van de thuisclub. Aanhangers van de Brabantse club gooiden, ondanks een 1-0 voorsprong, na zestig minuten spelen fakkels op het veld.

Het was voor aanvang van het duel al erg onrustig in Breda. Er hing een gespannen sfeer rondom het Rat Verlegh Stadion, er was veel politie op de been en er vonden protesten plaats. Zo werden er voor het hoofdgebouw meerdere spandoeken getoond met kritiek op technisch directeur Peter Maas, waarbij werd geroepen om zijn vertrek.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er al volop gespeculeerd over een doelbewuste staking door de NAC-aanhang. Aanleiding hiervoor is de naderende degradatie en de onrust binnen verschillende geledingen van de club. Die geruchten bleken te kloppen: scheidsrechter Sander van der Eijk moest de wedstrijd na ruim zestig minuten tijdelijk staken nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid.

De wedstrijd in Breda is daardoor tijdelijk gestaakt. Het is op het moment van schrijven nog onduidelijk wanneer er weer gevoetbald gaat worden in het Rat Verlegh Stadion.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

NAC - Heerenveen

NAC Breda
2 - 0
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: Vandaag, 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
32
-14
34
15
Telstar
32
-10
31
16
Volendam
32
-19
31
17
NAC
32
-25
25
18
Heracles
32
-46
19

