Grote verbijstering door twee penaltymomenten Van den Kerkhof bij Go Ahead - PSV

Tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV is al vroeg grote ophef ontstaan over een opmerkelijke beslissing van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. In de openingsfase leek PSV recht te hebben op een strafschop na een harde charge op Guus Til, maar ondanks ingrijpen van de VAR bleef een penalty uit. Niet veel later wordt er aan de andere kant wel een strafschop gegeven. Op sociale media reageren kijkers verontwaardigd op de beslissing.

Het moment vond plaats in de zesde minuut van de wedstrijd in Deventer. PSV was in de aanval toen Joris Kramer volledig gefocust was op de bal en daardoor niet leek te zien dat Guus Til zich vlakbij hem bevond in het strafschopgebied. De verdediger van Go Ahead Eagles kwam vervolgens met zijn noppen hard op de enkel van de PSV-middenvelder terecht, waardoor Til naar de grond ging en niet meer bij de bal kon komen.

De VAR vond het moment opvallend genoeg om Martin van den Kerkhof naar het scherm te roepen. Na het bekijken van de beelden besloot de arbiter echter verrassend genoeg om géén strafschop toe te kennen aan PSV. Die beslissing leidde vrijwel direct tot veel discussie op sociale media.

Op X reageren kijkers vol ongeloof op het besluit van Van den Kerkhof. “Okay, het was een ongelukkige actie, maar dit is gewoon een penalty toch. De VAR roept je niet voor niks naar het scherm hè”, schrijft een gebruiker. Een ander stelt cynisch: “Toch weer nieuw dat je je noppen in iemands enkel mag planten zonder consequenties. Interessant.” Ook de consistentie van de arbitrage wordt in twijfel getrokken: “De KNVB-scheidsrechters en consequent fluiten is echt geen combinatie dit seizoen”, klinkt het onder meer.

De @knvb scheidsrechters en consequent fluiten is echt geen combinatie dit seizoen.#gaepsv — Freddy (@frijska) May 10, 2026

Grote schande dat een duidelijke penalty niet wordt gegeven. Zo'n gevalletje "ze zijn toch al kampioen" ofzo #gaepsv — NorskStudent (@NorskS38031) May 10, 2026

Okay het was een ongelukkige actie, maar dit is gewoon een penalty toch. Het is dat er niks meer op het spel staat. De VAR roept je niet voor niks naar het scherm hè.#gaePSV — Ⓜ️artijn (@Markez82) May 10, 2026

De frustratie onder PSV-supporters nam even later alleen maar verder toe. In de 25e minuut kreeg Go Ahead Eagles namelijk wél een strafschop nadat Kiliann Sildillia in duel kwam met Oliver Breum in het strafschopgebied. Van den Kerkhof wees resoluut naar de stip en legde zijn beslissing uit met de woorden: “Je haakt hem in zijn voeten.” Juist die uitleg zorgde online voor nieuwe verbazing.

Op X wordt de vergelijking met het eerdere moment rond Til massaal gemaakt. “Wat een grap, wel een pingel aan de andere kant geven”, schrijft een kijker. Een ander reageert cynisch: “Dit is wel een pingel zegt ie, want ik zie: ‘Je haakt hem in zijn voeten’. Maar hij haakt hem helemaal niet.” Ook de overtuiging waarmee de arbiter zijn beslissing nam, roept kritiek op: “Misschien wel een penalty, maar er zó overtuigend naast zitten is echt slecht.”

Wat een grap wel een pingel aan de andere kant geven. 🤣#gaepsv — Wendy (@Wendykatwijk) May 10, 2026