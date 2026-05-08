10 jaar na het trauma van Doetinchem: hoe een Ajax-fan zijn eigen club pijn deed

8 mei 2016. In Eindhoven staat de datum te boek als een nationale feestdag, in Amsterdam is het exact tien jaar later nog steeds een litteken dat niet weggaat. Terwijl de kampioensstickers al op de Ajax-bus zaten, schoot een Ajax-fan de Amsterdamse club in rouw. Een reconstructie van de meest bizarre ontknoping in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.

Het is ongeveer 13.00 uur op 8 mei 2016 als Ajax arriveert bij Stadion De Vijverberg. De uitgangspositie voor de laatste wedstrijd van het seizoen is glashelder. Ajax en PSV staan in punten (81) gelijk, maar het doelsaldo van de Amsterdammers (+6) is normaliter onoverbrugbaar. De ploeg van trainer Frank de Boer kwam dan ook als de grote favoriet voor het landskampioenschap aan in Doetinchem. Alle voorbereidingen op een kampioensfeest waren al getroffen. De Graafschap had de bloemen voor Ajax klaarstaan, terwijl Ajax de spelersbus al had bestickerd met teksten over het kampioenschap. Dat het mis zou gaan in Doetinchem, was een scenario waar vrijwel niemand rekening mee hield.

Tegenstander De Graafschap voetbalde namelijk nergens meer om in die laatste speelronde. De Superboeren zouden sowieso nacompetitie tegen degradatie gaan spelen. Druk op het duel tegen Ajax stond er bij de Achterhoekse formatie van Jan Vreman dan ook totaal niet. De Graafschap wilde alleen aan haar sportieve plicht voldoen door haar stinkende best te doen tegen de Amsterdammers. Op die manier konden de blauw-witten vervolgens namelijk met een goed gevoel aantreden in de play-offs.

Geen vuiltje aan de lucht

Aanvankelijk lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor Ajax op De Vijverberg. De ploeg van De Boer is een stuk sterker dan de tegenstander. Vreemd is het dan ook niet dat Amin Younes na zestien minuten spelen de bal op fraaie wijze in de verre hoek krult: 0-1. Een droomstart voor Ajax, waardoor de meegereisde fans zich opmaken voor een zorgeloze middag. Als Václav Černý even later oog in oog met doelman Jurjus de trekker overhaalt, lijkt de genadeklap al te worden. Maar de jonge Tsjech faalt en knalt de bal hoog de tribunes in. Ajax verzuimt door het missen van grote kansen de marge uit te breiden.

Daarmee hield het De Graafschap in leven en dat éne gevaar in stand. Er hoefde maar één bal goed te vallen voor de tegenstander uit Doetinchem en het zou misgaan. En uitgerekend dat scenario voltrok zich op De Vijverberg. Bryan Smeets, nota bene een supporter van Ajax, scoorde met een fraai afstandsschot. Totaal tegen de verhouding in stond De Vijverberg na 55 minuten spelen op zijn kop.

Smeets slaat toe

In Zwolle gaat op dat moment een schokgolf door het uitvak. PSV staat voor en ziet door de gelijke stand in Doetinchem plotseling dat het landskampioen kan worden. Er wordt in het uitvak alleen nog maar op de telefoon gekeken naar de ontwikkelingen in Doetinchem in plaats van naar de wedstrijd in Zwolle. Zou het dan tóch nog gaan gebeuren, dat kampioenschap voor PSV?

Ajax zette alles op alles om dat te voorkomen. Het ging met Mike van der Hoorn als stormram in de spits spelen, maar de bal viel niet goed in Doetinchem. De moed zakte inmiddels in de schoenen bij trainer Frank de Boer. Zijn gezicht stond op onweer. Hij stormde dan ook naar binnen, toen scheidsrechter Björn Kuipers na 95 minuten spelen een einde maakte aan een enerverende wedstrijd op De Vijverberg. PSV was, tegen alle verwachtingen in, landskampioen van Nederland was geworden.

Tranen, vreugde

Het zorgde voor ontgoocheling, tranen en verbijstering in het uitvak. Ajax was in alles voorbereid op bet behalen van de landstitel, speelde voldoende kansen bij elkaar in Doetinchem, maar had geen antwoord op die ene droge schuiver van Smeets.

Het stond in schril contrast met het feest dat losbarstte in Eindhoven. Hoewel de Brabantse club in de jaren daarna nog vaker de schaal omhoog mocht houden, zullen weinig titels zo mooi voor de fans zijn vanwege het krankzinnige scenario dat zich tien jaar geleden afspeelde.