Emmanuel Emegha wordt massaal uitgefloten door eigen fans

heeft zich donderdagavond niet populair gemaakt bij de harde kern van RC Strasbourg. De spits werd massaal uitgefloten vanwege zijn gedrag na de wedstrijd tegen Rayo Vallecano.

RC Strasbourg speelde donderdag de halve finale van de Conference League tegen de Spanjaarden, maar wist tot teleurstelling van de supporters de eindstrijd niet te bereiken (0-1 verlies). Emegha zelf ontbrak wegens een blessure, maar kwam na afloop wel het veld op om de fans te bedanken.

Toen er onvrede klonk, wilde Emegha dat de fans juist gingen applaudisseren. Hij deed zijn zonnebril af en liet duidelijk merken dat de supporters rustiger moesten doen, wat de spits op een gigantisch fluitconcert kwam te staan.

Een aantal spelers van Strasbourg probeerde Emegha weg te halen nadat hij de confrontatie met de fans opzocht, maar daar werkte hij niet zomaar aan mee. Op beelden is te zien hoe hij blijft discussiëren met zijn teamgenoten, terwijl een striemend fluitconcert klinkt.