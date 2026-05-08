Emmanuel Emegha wordt massaal uitgefloten door eigen fans

8 mei 2026, 11:36
Emanuel Emegha van RC Strasbourg
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Emmanuel Emegha heeft zich donderdagavond niet populair gemaakt bij de harde kern van RC Strasbourg. De spits werd massaal uitgefloten vanwege zijn gedrag na de wedstrijd tegen Rayo Vallecano.

RC Strasbourg speelde donderdag de halve finale van de Conference League tegen de Spanjaarden, maar wist tot teleurstelling van de supporters de eindstrijd niet te bereiken (0-1 verlies). Emegha zelf ontbrak wegens een blessure, maar kwam na afloop wel het veld op om de fans te bedanken.

Toen er onvrede klonk, wilde Emegha dat de fans juist gingen applaudisseren. Hij deed zijn zonnebril af en liet duidelijk merken dat de supporters rustiger moesten doen, wat de spits op een gigantisch fluitconcert kwam te staan.

Een aantal spelers van Strasbourg probeerde Emegha weg te halen nadat hij de confrontatie met de fans opzocht, maar daar werkte hij niet zomaar aan mee. Op beelden is te zien hoe hij blijft discussiëren met zijn teamgenoten, terwijl een striemend fluitconcert klinkt.

  Ticketshop
Strasbourg - Rayo

RC Strasbourg Alsace
0 - 1
Rayo Vallecano
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Emmanuel Emegha

Emmanuel Emegha
RC Strasbourg Alsace
Team: Strasbourg
Leeftijd: 23 jaar (3 feb. 2003)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Strasbourg
10
4
2024/2025
Strasbourg
27
14
2023/2024
Strasbourg
28
8
2023/2024
Sturm II
-
-

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

