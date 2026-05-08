Ajax presenteert nieuw shirt: zie hier de eerste beelden

Ajax heeft vrijdagochtend het derde tenue voor het nieuwe seizoen officieel gepresenteerd. De Amsterdamse club heeft gekozen voor een lichtblauw wedstrijdshirt met donkerblauwe accenten.

Ajax beschikt sinds 2004 over een officieel derde shirt en brengt ook voor het komende seizoen een dergelijk reserveshirt uit. De keuze is ditmaal gevallen op een lichtblauw ontwerp met donkerblauwe accenten. Het is niet voor het eerst dat de Amsterdammers in deze kleurencombinatie verschijnen. Onder meer in de jaren '80 werd er drie seizoenen op rij in een lichtblauw tenue gespeeld, met twee landstitels en bekerwinst als resultaat.

Ook in de seizoenen 2002/2003 en 2011/2012 keerde de combinatie terug; in het laatstgenoemde jaar kroonde Ajax zich opnieuw tot kampioen. Het nieuwe tenue wordt gecompleteerd door een lichtblauwe short en kousen, al zijn er voor de ploeg ook donkerblauwe alternatieven beschikbaar.

Bekijk hieronder de eerste beelden van het nieuwe tenue:

the 26/27 Ajax third kit is now available. — AFC Ajax (@AFCAjax) May 8, 2026