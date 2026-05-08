Christian Eriksen (34) wil terug naar Ajax

8 mei 2026, 09:59
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Christian Eriksen (34) staat open voor een terugkeer bij Ajax. Dat heeft de Deense voetballer laten weten tijdens een evenement van Ajax Life.

Donderdagavond vond er in de Johan Cruijff ArenA een bijeenkomst plaats van Ajax Life voor supporters van de Amsterdamse club. Tijdens dat evenement videobelden presentator Rob van Rossum en Siem de Jong met Eriksen, die op grote schermen in het stadion te zien was.

Van Rossum vroeg Eriksen vervolgens of hij ervoor openstaat om terug te keren naar Amsterdam. Daar hoefde de middenvelder van Wolfsburg niet lang over na te denken: "Ja, zeker", reageerde hij stellig, waarna de aanwezige supporters luid begonnen te juichen en applaudisseren.

Momenteel staat Eriksen nog onder contract bij het Duitse Wolfsburg, waar hij een vaste waarde is. Met de club vecht hij momenteel tegen degradatie uit de Bundesliga. Wolfsburg staat op een zestiende plaats, wat zou betekenen dat er straks play-offs worden gespeeld tegen een club uit de Tweede Bundesliga.

Christian Eriksen

Christian Eriksen
VfL Wolfsburg
Team: Wolfsburg
Leeftijd: 34 jaar (14 feb. 1992)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolfsburg
29
3
2024/2025
Man Utd
23
1
2023/2024
Man Utd
22
1
2022/2023
Man Utd
28
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50

