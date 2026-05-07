Tegenstrijdige berichten over toekomst Luuk de Jong bij FC Porto

7 mei 2026, 21:01
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Vanuit Portugal klinken tegenstrijdige berichten over de toekomst van Luuk de Jong. Volgens zerozero gaat FC Porto het aflopende contract van de 35-jarige spits niet verlengen, maar volgens A Bola zijn club en speler nog altijd met elkaar in gesprek.

De Jong vertrok afgelopen zomer transfervrij bij PSV en werd tijdens de open dag uit het niets ineens gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Porto. De routinier kwam uiteindelijk maar zeven duels in actie voor de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. In de topper tegen Sporting CP (1-2 winst) maakte hij eind augustus zijn enige treffer van het seizoen.

Kort daarna liep De Jong een eerste blessure op, die hem tot november van het veld hield. Kort na zijn rentree ging het helemáál mis: de spits scheurde zijn kruisband, wat direct einde seizoen betekende.

De Jong tekende afgelopen zomer een eenjarig contract bij Porto, met daarin opgenomen een optie voor een tweede jaar. Dat zou er echter niet gaan komen: Zerozero schrijft dat De Jong vanwege een 'delicate familiekwestie' heeft besloten deze zomer terug te gaan keren naar Nederland. Het medium schrijft verderop dat het gaat om ziekte bij iemand in zijn naaste omgeving. "Als hij doorgaat met voetballen, zal dat voor een Nederlandse club zijn", aldus zerozero.

A Bola spreekt eveneens van 'familieomstandigheden', maar schrijft juist dat er nog geen beslissing over de toekomst van De Jong is genomen en dat beide partijen nog altijd met elkaar in gesprek zijn over een mogelijke contractverlenging.

Luuk de Jong

Luuk de Jong
FC Porto
Team: Porto
Leeftijd: 35 jaar (27 aug. 1990)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Porto
5
1
2024/2025
PSV
31
14
2023/2024
PSV
34
29
2022/2023
PSV
24
14

Stand Primeira Liga 2025/2026

Primeira Liga
GS
DS
PT
1
Porto
32
49
85
2
Benfica
32
47
76
3
Sporting
32
59
76
4
Braga
32
28
57
5
Famalicão
32
12
52

