Vanuit Portugal klinken tegenstrijdige berichten over de toekomst van . Volgens zerozero gaat FC Porto het aflopende contract van de 35-jarige spits niet verlengen, maar volgens A Bola zijn club en speler nog altijd met elkaar in gesprek.

De Jong vertrok afgelopen zomer transfervrij bij PSV en werd tijdens de open dag uit het niets ineens gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Porto. De routinier kwam uiteindelijk maar zeven duels in actie voor de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. In de topper tegen Sporting CP (1-2 winst) maakte hij eind augustus zijn enige treffer van het seizoen.

Kort daarna liep De Jong een eerste blessure op, die hem tot november van het veld hield. Kort na zijn rentree ging het helemáál mis: de spits scheurde zijn kruisband, wat direct einde seizoen betekende.

De Jong tekende afgelopen zomer een eenjarig contract bij Porto, met daarin opgenomen een optie voor een tweede jaar. Dat zou er echter niet gaan komen: Zerozero schrijft dat De Jong vanwege een 'delicate familiekwestie' heeft besloten deze zomer terug te gaan keren naar Nederland. Het medium schrijft verderop dat het gaat om ziekte bij iemand in zijn naaste omgeving. "Als hij doorgaat met voetballen, zal dat voor een Nederlandse club zijn", aldus zerozero.

A Bola spreekt eveneens van 'familieomstandigheden', maar schrijft juist dat er nog geen beslissing over de toekomst van De Jong is genomen en dat beide partijen nog altijd met elkaar in gesprek zijn over een mogelijke contractverlenging.