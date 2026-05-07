Trump schrikt van bizarre prijzen WK-tickets: 'Dat zou ik zelf ook niet betalen'

De Amerikaanse president Donald Trump reageert verrast op de enorme bedragen die supporters kwijt zijn om komende zomer een wedstrijd op het WK voetbal bij te kunnen wonen. Trumps 'goede vriend', FIFA-voorzitter Gianni Infantino, noemde de duizenden euro's die de tickets kosten eerder deze week nog 'marktconform'.

Een kaartje voor de eerste wedstrijd van Team USA, op 13 juni in Los Angeles tegen Paraguay, kost de bezoekers minimaal duizend dollar (omgerekend zo'n 850 euro, red.). In een interview met The Washington Post reageert Trump verrast als hij dat bedrag hoort: "Ik wist niet dat het zoveel was. Ik zou er zelf graag bij zijn, maar dat bedrag zou ik er niet voor over hebben, als ik eerlijk ben", aldus de president.

Het openingsduel van het gastland is nog zacht geprijsd, vergeleken met de kosten van een ticket voor de finale, die op 19 juli in het MetLife Stadium in New Jersey wordt gespeeld. Gemiddeld kost een kaartje die dag 13 duizend dollar (ruim 11 duizend euro), meer dan tien keer (!) zoveel als de gemiddelde ticketprijs voor de finale in Qatar in 2022. Trump suggereert dat hij iets aan die exorbitante prijzen wil laten doen: "Als mensen uit Queens en Brooklyn niet kunnen gaan, dan stelt mij dat teleur", om daar direct aan toe te voegen, "maar tegelijkertijd is het een enorm succes."

Infantino verdedigde de hoge ticketprijzen eerder deze week juist. "We moeten naar de markt kijken", sprak de Zwitserse FIFA-preses dinsdag op een conferentie in Los Angeles. "De entertainment-markt hier is de meest ontwikkelde ter wereld, dus we zullen marktconforme prijzen moeten hanteren." Dat finalekaartjes op doorverkoopplatforms zelfs voor 2 miljoen dollar (!) worden aangeboden, verontrust Infantino dan ook niet. "Dat is in de VS toegestaan, dus als je kaartjes voor een te lage prijs verkoopt, dan worden ze voor een veel hoger bedrag doorverkocht.h"