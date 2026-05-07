Te Kloese laat Premier League links liggen en keert terug naar Mexico

Feyenoord bevestigt donderdagavond dat Dennis te Kloese weer aan de slag gaat in Mexico. De man die de afgelopen jaren als algemeen én technisch directeur van de Stadionclub fungeerde, gaat per 1 juli aan de slag als Presidente Deportivo van CF Monterrey.

ESPN wist eerder op de donderdag al te melden dat Te Kloese na zijn Rotterdamse jaren zou terugkeren naar Mexico. De bestuurder was de afgelopen tijd achter de schermen zelfs al betrokken bij de sportieve koers voor volgend seizoen. De berichtgeving wordt nu bevestigd door Feyenoord zelf, nadat de club eind april al bekend had gemaakt dat Te Kloese deze zomer na vierenhalf jaar zou gaan vertrekken uit De Kuip.

Aanbiedingen uit de Premier League en MLS

Bij Monterrey wordt Te Kloese verantwoordelijk voor het technisch beleid van de héle club, dus ook de vrouwen- en jeugdtak, zo meldt Feyenoord op de clubsite. "Het is allemaal snel gegaan, om niet te zeggen héél snel", zegt Te Kloese zelf. "Binnen 72 uur na de aankondiging van mijn vertrek bij Feyenoord kreeg ik meer dan een handvol serieuze aanbiedingen om te komen praten, onder meer uit de Premier League, de VS en uit Mexico. Clubs die je benaderen willen het liefst direct weten of je echt interesse hebt, omdat ze anders moeten doorschakelen. Vandaar dat het snel beslissen was."

'Jarenlang echt fantastisch gewoond en geleefd'

Te Kloese kijkt uit naar zijn nieuwe functie, ook om persoonlijke redenen: "Mijn gezin en ik gaan nu terug naar het geboorteland van mijn vrouw en mijn twee dochters. Het is een land waar we jarenlang echt fantastisch gewoond en geleefd hebben en ik goed en met succes heb kunnen werken. Goede herinneringen dus", zegt de scheidend Feyenoord-bestuurder. Daarnaast ligt er bij Monterrey 'een heel mooie uitdaging', aldus Te Kloese: "De club heeft het de afgelopen jaren qua prestaties best moeilijk gehad."

Voordat hij begin 2022 werd aangesteld bij Feyenoord, werkte Te Kloese jarenlang in Mexico. Zo was hij hoofd scouting en later directeur sport bij Chivas en werkte hij als hoofd jeugdopleiding bij Tigres en de Mexicaanse voetbalbond, waar hij later ook commercieel manager en zelfs even algemeen directeur was. Daarnaast was Te Kloese ook werkzaam bij de Amerikaanse tak van Chivas en fungeerde hij tussen 2018 en 2021 als algemeen directeur van LA Galaxy.