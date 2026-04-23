Officieel: Te Kloese vertrekt per 1 juli bij Feyenoord

Dennis te Kloese vertrekt per 1 juli bij Feyenoord, zo de club via de officiële kanalen. De algemeen- en technisch directeur had 4,5 jaar de leiding in De Kuip, maar gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Te Kloese begon in januari 2022 als algemeen directeur bij Feyenoord en nam een half jaar later ook de rol van technisch directeur op zich. Na 4,5 jaar in De Kuip komt er een einde aan de samenwerking, meldt het Algemeen Dagblad. De directeur is met de raad van commissarissen 'in goed onderling overleg' tot het besluit gekomen om uit elkaar te gaan.

Artikel gaat verder onder video

De dubbelrol van Te Kloese bij Feyenoord is jarenlang een belangrijk gespreksonderwerp geweest in Rotterdam en omstreken. Waar de bestuurder in zijn eerste jaren erg goed werk leverde, kwam er de afgelopen seizoenen steeds meer kritiek op zijn functioneren. Zo stelde hij met Brian Priske en Robin van Persie twee trainers aan die allebei niet konden overtuigen, terwijl ook zijn aankoopbeleid te wensen overliet de voorbije jaren.

Waar Luciano Valente een schot in de roos bleek, kan dat over topaankopen Sem Steijn en Gonçalo Borges zeker (nog) niet worden gezegd. Daarnaast haalde Te Kloese geen serieuze vervanger voor Igor Paixão, die afgelopen zomer voor zo’n dertig miljoen euro naar Olympique Marseille vertrok. Eerder bleken ook Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki en Luka Ivanusec dure miskopen te zijn.

Voor Feyenoord is het zaak om zo snel mogelijk nieuwe technische mensen aan te stellen. Naast het aanstaande vertrek van Te Kloese maakt technisch manager Mark Ruijl per 1 mei de overstap naar Excelsior. De Rotterdammers hebben nog de nodige spelers die verhuurd worden, terwijl ook spelers als Ayase Ueda, Anis Hadj Moussa en Givairo Read op een zomerse transfer mikken.

In De Kuip droomt men volgens het AD van Robert Eenhoorn als nieuwe algemeen directeur. De voormalig honkballer vervulde die rol tussen 2014 en 2024 met succes bij AZ. Het is niet duidelijk of Eenhoorn zelf interesse heeft in een stap naar Feyenoord. Ingewijden stellen dat de bestuurder geen fan is van Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord. De Rotterdammers melden dat de zoektocht naar een opvolger al in gang is gezet.

"Ik werk de komende tijd nog stug door, want ik wil de club zo goed als mogelijk achterlaten. Maar ik kan nu al wel aangeven dat ik het echt een voorrecht heb gevonden om Feyenoord te mogen leiden", laat Te Kloese weten in een statement op de clubwebsite. "Natuurlijk is niet alles goed uitgepakt maar samen met alle collega’s binnen de club hebben we grote stappen gezet. Het fundament dat er nu ligt is goed. Ik gun het de club en de supporters dat dit nu verder kan worden uitgebouwd." De aftredend directeur noemt onder meer de eenwording van club en stadion als iets wat hij hoopt dat gaat gebeuren. "Ik zal altijd met trots terugkijken op deze periode en ik wens Feyenoord en alle Feyenoorders alle succes toe."