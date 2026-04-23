Van Persie geeft blessure-update bij Feyenoord: 'Dat is heel positief'

Na een vrij weekend bereidt Feyenoord zich voor op de absolute ontknoping van de competitie. In gesprek met Feyenoord ONE blikt trainer Robin van Persie terug op de lessen van de afgelopen weken en geeft hij een uitgebreide update over de fitheid van zijn spelers.

De terugkeer van Jordan Bos

Jordan Bos, die de wedstrijd tegen NEC nog aan zich voorbij moest laten gaan, is weer terug op het trainingsveld. "De vorige wedstrijd kwam iets te vroeg voor Jordan. Dat was tot het laatste moment een twijfelgeval", legt de trainer uit. "Hij heeft nu de afgelopen dagen meegetraind en is daar goed doorheen gekomen. Dus dat is heel positief."

Trauner en Read maken weer minuten

Ook in de breedte van de selectie worden er stappen gezet. Givaro Read heeft na een periode van afwezigheid zijn eerste half uur in een oefenwedstrijd weer gespeeld. "Givi doet het hartstikke goed. Werkt hard. Hij moest wat geduld opbrengen de afgelopen periode", vertelt de trainer. "We moeten Givi nog wel opbouwen als je het over wedstrijden hebt. Daar maakt hij een goede stap."

Gernot Trauner viel kort in tegen NEC en speelde woensdag een helft mee in het oefenduel met Excelsior. De feedback vanuit de ervaren verdediger is positief. De trainer is blij met zijn terugkeer: "Gernot traint ook al een tijdje mee. Feedback vanuit Gernot is ook positief. Als je hem ziet spelen, dan kun je ook wel zien dat we hem gemist hebben."

Mindset voor de laatste finales

Voor de overige spelers die momenteel nog herstellende zijn, zoals Gijs Smal en Sem Steijn, geldt een benadering per week. De trainer legt uit dat het lastig is om te voorspellen wanneer zij precies weer fit zijn. "Het is nu heel moeilijk voor mij om te zeggen dat de speler over twee weken helemaal fit is. Dat hangt er gewoon vanaf hoe hun revalidatie gaat. De hele mindset bij al die spelers is wel: als je ook maar even kan spelen, dan gaan we er alles voor doen."

De droom van de Champions League

Het bereiken van de Champions League is het grote doel voor de hele groep. Het besef wat dit betekent voor de club en de spelers zelf, is bij iedereen aanwezig. "Financieel voor de club is het belangrijk, voor hun toekomst is het belangrijk, voor hun droom is het belangrijk", stelt de coach. "Ik hoef niet te vertellen vanuit mijn eigen ervaring hoe mooi de Champions League is. Dat weet iedereen. Daar gaan we voor."