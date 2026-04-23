Precious Ugwu droomt van Ajax: 'De club van mijn hart'

23 april 2026, 06:25
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Nog geen jaar geleden stond de twintigjarige Precious Ugwu met de Europese beker in zijn handen. Met Oranje Onder-19 won hij het EK na een finale tegen Spanje. Terwijl veel van zijn teamgenoten bij topclubs bleven, maakte Ugwu een opvallende transfer: hij vertrok bij Ajax en tekende bij FC Volendam. In een uitgebreid interview met Voetbal International blikt de verdediger terug op die overstap.

Een bewuste stap omhoog

Hij wilde niet langer wachten op een kans in Amsterdam die misschien nooit zou komen. "Mijn perspectief bij Ajax zag er niet geweldig uit, terwijl ik het wel tijd vond om op het hoogste niveau te gaan spelen. Die kans heb ik gekregen bij FC Volendam en daar ben ik heel dankbaar voor. Voor mij was dit de juiste stap", vertelt Ugwu. Hij benadrukt dat hij het niet als een stap terug ziet om bij een kleinere club te spelen. "Ik speelde bij Jong Ajax, in de Keuken Kampioen Divisie, en speel nu iedere week in de Eredivisie. Voor mij persoonlijk was dit dus een stap omhoog."

Leren verdedigen onder druk

In Volendam heeft Ugwu een nieuwe rol gekregen. Hij speelt nu vaak als rechtsback in plaats van centraal achterin. "Natuurlijk is het voetbal hier wat anders dan ik gewend was. Bij Ajax en de Nederlandse jeugdelftallen ben je meer aan de bal, hier gaat het meer om het verdedigende werk. Maar dat vind ik juist wel leuk: ik ben een verdediger die van het echte verdedigen houdt, vind het mooi om een mannetje uit te schakelen", legt hij uit.

De deur naar Ajax blijft open

Hoewel hij het nu naar zijn zin heeft in het vissersdorp, droomt Ugwu nog steeds groot. De liefde voor zijn oude club Ajax is dan ook nog niet verdwenen. "Het gevoel van 'unfinished business' bij Ajax heb ik zeker wel, ja. Dat blijft de club van mijn hart, dus ik zal de deur daar altijd voor openhouden. Als Ajax in de toekomst voor mij terugkomt, waarom niet? Natuurlijk zou ik dat willen", aldus de verdediger.

Handhaving als kampioenschap

Voorlopig ligt zijn focus volledig op de strijd tegen degradatie. Ugwu is er van overtuigd dat FC Volendam in de Eredivisie kan blijven. "Mijn eerste doel is nu handhaven met FC Volendam. Dat zou voor mij hetzelfde voelen als een kampioenschap, absoluut. En dan denk ik dat we ook wel eenzelfde soort feestje zullen vieren", besluit de jonge Europees kampioen.

Precious Ugwu

Precious Ugwu
FC Volendam
Team: Volendam
Leeftijd: 20 jaar (8 feb. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Volendam
25
0
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
28
1
2023/2024
Jong Ajax
4
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
PEC
30
-20
34
14
Telstar
31
-10
30
15
Volendam
30
-19
28
16
Excelsior
30
-20
28
17
NAC
30
-21
25

Complete Stand

