Live voetbal 1

Japanse journalist zorgt voor ontroering bij Ronald Koeman tijdens persconferentie

7 juni 2026, 22:04
Ronald Koeman
Foto: © OnsOranje
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een Japanse journalist heeft zondag voor een hartverwarmend moment gezorgd op een persconferentie van bondscoach Ronald Koeman. De verslaggever zei ‘ontroerd’ te zijn voor een moment dat afgelopen week plaatsvond op de training van Oranje.

Koeman schoof zondag samen met Micky van de Ven aan voor een persconferentie. Op een gegeven moment kreeg een Japanse journalist het woord en die vroeg Koeman naar de minuut stilte die de selectie van Oranje afgelopen vrijdag in acht nam voorafgaand aan de training, in verband met het overlijden van voormalig teammanager Hans Jorritsma.

Artikel gaat verder onder video

“Aan het begin van de eerste training was er een moment van stilte voor Jorritsma. Het was een ontroerend moment voor mij. Kunt u uw gevoelens daarover met mij delen?”, vroeg de Japanse journalist, die met zijn vraag voor een ontroerende glimlach op het gezicht van Koeman zorgde.

“We hielden uit respect een minuut stilte voor Hans Jorritsma”, reageerde Koeman. “Hij is meer dan twintig jaar een zeer goede teammanager geweest voor de Nederlandse voetbalbond. Ik kende hem persoon. Hij was een geweldige teammanager voor de spelers. Sommige spelers hebben met hem samengewerkt. Het was uit respect belangrijk om daar aandacht aan te besteden.”

Jorritsma overleed op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam na een periode van ziekte

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Donyell Malen Nederland Algerije

Grote zorgen om spitspositie Oranje: 'Hij heeft het niet waargemaakt'

  • vr 5 juni, 10:14
  • 5 jun. 10:14
  • 11
Wout Weghorst Oranje

Buitenlandse media slaan groot alarm na vernedering voor Oranje

  • do 4 juni, 07:45
  • 4 jun. 07:45
  • 11
Ronald Koeman

De 26 van Ronald Koeman: deze spelers gaan met Oranje naar het WK

  • wo 27 mei, 14:11
  • 27 mei 14:11
  • 16
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws