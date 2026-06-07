Japanse journalist zorgt voor ontroering bij Ronald Koeman tijdens persconferentie

Een Japanse journalist heeft zondag voor een hartverwarmend moment gezorgd op een persconferentie van bondscoach Ronald Koeman. De verslaggever zei ‘ontroerd’ te zijn voor een moment dat afgelopen week plaatsvond op de training van Oranje.

Koeman schoof zondag samen met Micky van de Ven aan voor een persconferentie. Op een gegeven moment kreeg een Japanse journalist het woord en die vroeg Koeman naar de minuut stilte die de selectie van Oranje afgelopen vrijdag in acht nam voorafgaand aan de training, in verband met het overlijden van voormalig teammanager Hans Jorritsma.

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“Aan het begin van de eerste training was er een moment van stilte voor Jorritsma. Het was een ontroerend moment voor mij. Kunt u uw gevoelens daarover met mij delen?”, vroeg de Japanse journalist, die met zijn vraag voor een ontroerende glimlach op het gezicht van Koeman zorgde.

“We hielden uit respect een minuut stilte voor Hans Jorritsma”, reageerde Koeman. “Hij is meer dan twintig jaar een zeer goede teammanager geweest voor de Nederlandse voetbalbond. Ik kende hem persoon. Hij was een geweldige teammanager voor de spelers. Sommige spelers hebben met hem samengewerkt. Het was uit respect belangrijk om daar aandacht aan te besteden.”

Jorritsma overleed op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam na een periode van ziekte